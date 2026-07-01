Ngôi sao đội tuyển Pháp vướng vào ồn ào đời tư ngay sau World Cup 2026.

Dù vừa trải qua một mùa giải thăng hoa rực rỡ trên sân cỏ, ngôi sao tiền vệ Michael Olise của FC Bayern Munich và đội tuyển Pháp mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý. Tuyển thủ 24 tuổi hiện vướng vào vụ bê bối đời tư gay gắt liên quan đến việc từ chối gặp mặt và bất đồng tài chính trong việc chu cấp cho con gái.

Theo nguồn tin từ tờ Bild (Đức), Fatima Zaunbrecher (34 tuổi, sống tại Düsseldorf) cho biết cô và Olise từng có khoảng thời gian hai năm gắn bó trong một mối quan hệ yêu xa sau khi quen biết qua mạng xã hội vào năm 2022. Mối tình này chấm dứt ngay trước thời điểm Fatima phát hiện mình mang thai. Kết quả của mối quan hệ là bé gái Aaliyah Noor, hiện đã 20 tháng tuổi. Dù kết quả kiểm tra ADN tại Munich đã xác nhận Olise chính là cha ruột và anh cũng đã hoàn tất các thủ tục công nhận con theo luật định, người mẹ cáo buộc nam cầu thủ chưa từng một lần đến gặp con gái trực tiếp và mọi liên lạc giữa hai bên đều phải thông qua đội ngũ luật sư.

Sao tuyển Pháp bị tố bỏ con (Ảnh: IG - Getty)

Mẫu thuẫn giữa hai bên đẩy lên đỉnh điểm khi bước vào giai đoạn thương lượng mức tiền hỗ trợ nuôi con. Fatima công khai bày tỏ sự thất vọng và cho rằng mình "chưa nhận được một xu nào" trong suốt gần hai năm qua. Cô cáo buộc phía Olise ban đầu chỉ đề xuất khoản tiền hỗ trợ khiêm tốn là 836 Euro/tháng, trước khi nâng lên 2.000 Euro - con số mà cô đánh giá là "vô lý" và hoàn toàn không tương xứng với mức thu nhập ước tính lên tới 14 triệu Euro mỗi năm của anh tại Bayern Munich.

Thậm chí, Fatima tiết lộ luật sư đại diện của Olise còn từng gợi ý cô nên mua lại quần áo cũ để tiết kiệm chi phí cho con. Tuy nhiên, phía đại diện pháp lý của Olise kiên quyết bác bỏ các cáo buộc trốn tránh trách nhiệm, khẳng định anh đã chủ động đề nghị hỗ trợ từ đầu và tiết lộ thêm rằng Fatima từng đệ đơn lên tòa án Pháp đòi mức cấp dưỡng 60.000 Euro/tháng nhưng đã bị bác bỏ. Luật sư nhấn mạnh khoản tài chính Olise đề xuất hiện đã vượt quá mức trần tối đa theo bảng quy định cấp dưỡng của Đức.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ công chúng, Michael Olise hiện vẫn chọn giải pháp giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Tuy nhiên, anh có động thái chủ động khóa tính năng bình luận trên trang Instagram cá nhân có hơn 11 triệu người theo dõi.

Olise khoá phần bình luận của trang cá nhân (Ảnh: IGNV)

Ồn ào đời tư diễn ra ngay trong thời điểm sự nghiệp của Olise đang ở giai đoạn thăng hoa nhất. Sau khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Bayern Munich (với 25 bàn thắng, 28 kiến tạo sau 57 trận), tiền vệ mang áo số 11 tiếp tục bùng nổ trong màu áo ĐTQG Pháp tại World Cup 2026. Với 7 đường kiến tạo sau 8 trận đấu, anh thậm chí đã chính thức phá kỷ lục tồn tại 56 năm của huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong một kỳ World Cup. Mặc dù phong độ trên sân cỏ là không thể phủ nhận, cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng này chắc chắn sẽ là một điểm đen gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của ngôi sao đắt giá ngoài đường biên.