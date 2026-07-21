Herbalife Việt Nam đồng hành cùng tạo nên một ngày hội chạy bộ sôi động tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026

Herbalife Việt Nam đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026, tiếp tục hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong việc xây dựng lối sống năng động và khỏe mạnh.

VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 quy tụ 13.000 runner tranh tài

Sự kiện diễn ra từ ngày 17–19/07/2026, quy tụ hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình của Herbalife nhiều năm đồng hành cùng phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Thông qua việc đồng hành cùng các giải chạy quy mô lớn, Herbalife Việt Nam mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, nơi mỗi người đều có động lực để bắt đầu và duy trì thói quen tập luyện.

Các Runner trải nghiệm cung đừng ven biển chạy tại Đà Nẵng

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: " Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đánh dấu thêm một cột mốc ý nghĩa trong chương trình hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và VnExpress nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng với việc đồng hành cùng các giải chạy giúp gắn kết cộng đồng yêu chạy bộ cũng như mang lại trải nghiệm mới mẻ cho những người mới bắt đầu, chúng tôi có thể góp phần truyền cảm hứng để thêm nhiều người bắt đầu chạy bộ như một thói quen hàng ngày để sống khỏe mạnh hơn."

Rèn luyện thể thao mang đến cuộc sống lành mạnh tích cực hơn trong cuộc sống

Tại sự kiện, Herbalife Việt Nam mang đến một không gian trải nghiệm sôi động tại khu vực Expo. Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, hàng nghìn vận động viên và khách tham quan đã ghé thăm gian hàng để tìm hiểu về dinh dưỡng thể thao, trải nghiệm sản phẩm và tham gia nhiều hoạt động tương tác. Điểm nhấn của khu trải nghiệm là chuỗi giao lưu cùng các biểu tượng thể thao Việt Nam như tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công và vận động viên Châu Tuyết Vân, 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo.

VĐV Lê Văn Công, Châu Tuyết Vân & Thùy Linh có mặt tại khu vực Expo của Vnexpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 giao lưu cùng người hâm mộ.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Trên những cung đường chạy đi qua các cây cầu biểu tượng và bờ biển Đà Nẵng, nhiều màn tranh tài hấp dẫn đã diễn ra. Ở cự ly marathon, Nano Guta Kebede và Lê Thị Lam lần lượt giành chức vô địch nội dung nam và nữ. Các nhà vô địch khác gồm Nguyễn Thành Đạt và Triệu Thị Bình ở cự ly 21km, Hà Quang Thắng và Bùi Thị Ngân ở cự ly 10km, cùng Nguyễn Chí Kiên và Nguyễn Khánh Ly ở cự ly 5km.

Để ghi nhận nỗ lực của các vận động viên, Herbalife Việt Nam đã trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng thể thao dựa trên nền tảng khoa học cho các vận động viên xuất sắc đạt các thứ hạng cao nhất ở các cự ly đã được trao thưởng những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife, bao gồm:

- Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La

- Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem

- Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trao giải cho các VDV đạt giải

Việc đồng hành cùng VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 cũng đánh dấu giải marathon thứ 17 trong hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam đồng hành kể từ năm 2022. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Herbalife Việt Nam nhằm thúc đẩy lối sống năng động thông qua các sự kiện thể thao quy mô lớn, bên cạnh nhiều chương trình cộng đồng khác đã được triển khai trong nhiều năm qua. Herbalife Việt Nam mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sống năng động, đồng thời truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày, như duy trì thói quen vận động, lựa chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý và xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

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