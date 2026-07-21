Báo Argentina: Messi lừa 8 tỷ người, phải điều tra

"Messi là một cú lừa!". Vì sao truyền thông Argentina đòi đưa huyền thoại đi điều tra.

Sau khi kỳ World Cup 2026 khép lại, truyền thông quốc tế và báo chí Argentina liên tục dành những lời tri ân đặc biệt đến Lionel Messi. Trong số đó, bài bình luận từ tác giả Diego Morini trên tờ La Nacion đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn khi giật tiêu đề đầy góc cạnh: "Anh ta là người ngoài hành tinh: Cú lừa của Lionel Messi đã kết thúc và bây giờ là lúc điều tra anh ta".

Tuy nhiên, ẩn sau giọng văn mang tính trào phúng và những từ ngữ "tố cáo" gay gắt lại là một bài ca tôn vinh độc đáo dành cho siêu sao 39 tuổi. Tác giả hóm hỉnh cho rằng, Messi đã "đánh lừa" 47 triệu người Argentina và hơn 8 tỷ người trên thế giới suốt nhiều năm qua, bởi những gì anh làm được trên sân cỏ lẫn ngoài đời thực đã vượt xa tiêu chuẩn của một con người bình thường.

Tờ báo Argentina đưa ra những lập luận thú vị về Messi (Ảnh CMH)

Những "điều bất thường" ở tuổi 39

Theo bài phân tích trên La Nacion, điểm nghi vấn lớn nhất nằm ở sức bền và đẳng cấp vượt thời gian của thủ quân tuyển Argentina. Ở tuổi 39 - độ tuổi mà đa số cầu thủ đã giải nghệ hoặc thi đấu dưỡng già, Messi vẫn đóng vai trò hạt nhân tại giải đấu lớn nhất hành tinh, phá vỡ các kỷ lục ghi bàn và tranh chấp sòng phẳng với những tài năng trẻ kém mình gần hai thập kỷ.

Không dừng lại ở chuyên môn, cuộc sống riêng tư của Messi cũng bị đưa vào "hồ sơ điều tra" theo cách vô cùng hài hước. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Messi lại thiếu đi những "scandal tiêu chuẩn" của một siêu sao thể thao: không phô trương siêu xe, không hào nhoáng trên mạng xã hội, giữ nguyên chất giọng quê hương Rosario và trung thành với thói quen uống trà mate bình dị.

Thậm chí, cách anh đối diện với thất bại luôn điềm tĩnh và chủ động chúc mừng đối thủ thay vì tức giận cũng bị tác giả hóm hỉnh coi là "hành vi không bình thường" trong môi trường bóng đá đỉnh cao vốn đầy tính tranh chấp.

Messi không vô địch vẫn là huyền thoại ở tuổi 39 (Ảnh: Getty)

Di sản vượt ranh giới

Một hiện tượng hiếm có khác được chỉ ra là sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ thế giới bóng đá dành cho Messi. Trong một môn thể thao luôn tồn tại tranh cãi, việc hàng loạt huyền thoại, đối thủ và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới cùng dành tình cảm cho siêu sao người Argentina được xem là điều "phi lý". Chiến thắng của anh không chỉ đem lại niềm vui cho quê nhà, mà còn khiến ngay cả các đối thủ bị đánh bại cũng cảm thấy hài lòng.

Đỉnh điểm của bài bình luận là đề xuất đưa Messi đến Khu vực 51 của Mỹ kiểm tra sinh học. Tác giả kết luận bằng lời khẳng định đầy dí dỏm: chỉ có nghiên cứu tại căn cứ bí mật này mới giải thích nổi vì sao Lionel Messi lại xuất sắc đến vậy, trước khi khép lại bằng lời cảm ơn chân thành dành cho những cống hiến vĩ đại của anh.

Argentina có thể không bảo vệ thành công cúp vàng World Cup 2026, nhưng hành trình và di sản của Messi tại giải đấu một lần nữa chứng minh những giá trị anh tạo ra đã vượt xa khỏi ranh giới của những thắng thua thông thường.

Theo La Nacion