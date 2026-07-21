Cách Rodri và thần đồng 19 tuổi khiến Messi "tắt điện", giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina để vô địch World Cup

Messi gần như "mất tích" trong trận chung kết World Cup 2026 khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha.

Chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút căng thẳng không chỉ mang về ngôi sao World Cup thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha, mà còn là minh chứng cho một màn đấu trí chiến thuật gần như hoàn hảo của HLV Luis de la Fuente. Theo chuyên gia chiến thuật Dean Scoggins của SunSport, Tây Ban Nha không thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng đơn lẻ, mà bởi họ đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và khiến Lionel Messi gần như không có cơ hội tạo ra khác biệt.

Rodri thống trị tuyến giữa

Cái tên được nhắc đến đầu tiên là Rodri - người sau đó cũng giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026. Tiền vệ của Manchester City được xem là "bộ não" trong hệ thống vận hành của Tây Ban Nha. Anh liên tục thu hồi bóng, điều phối nhịp độ trận đấu và trở thành điểm tựa trong mọi pha triển khai tấn công.

Những con số cũng phản ánh rõ sự áp đảo ấy. Chỉ có ba cầu thủ trong lịch sử các trận chung kết World Cup chạm bóng hơn 100 lần, và riêng trận đấu này Tây Ban Nha đã có tới hai người làm được điều đó là Rodri và Pau Cubarsí. Điều đó cho thấy La Roja mới là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Thần đồng 19 tuổi khiến Messi "tắt điện"

Nếu Rodri là trái tim nơi tuyến giữa thì Pau Cubarsí chính là phát hiện lớn ở hàng thủ. Mới 19 tuổi nhưng trung vệ của Barcelona có hơn 100 lần chạm bóng và thực hiện tới 19 đường chuyền xuyên tuyến thành công - con số cực kỳ ấn tượng với một trung vệ trong trận chung kết World Cup.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự trước Messi và Julián Álvarez, Cubarsí còn liên tục phát động tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến, giúp Tây Ban Nha duy trì sức ép suốt trận.

Theo Dean Scoggins, mỗi khi Argentina thoát được lớp pressing đầu tiên, họ lại lập tức phải đối mặt với "bức tường đỏ" do Rodri và các đồng đội tạo ra. Rodri nhiều lần cắt bóng ngay khu vực giữa Messi và Álvarez, trước khi luân chuyển sang Cubarsí để khởi động thêm một đợt tấn công khác.

De la Fuente thay người quá chuẩn

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Tây Ban Nha vẫn gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Argentina ở thời gian thi đấu chính thức. Nguyên nhân là đội bóng áo đỏ chưa đưa đủ quân số vào vòng cấm.

Bước ngoặt đến từ những điều chỉnh của HLV Luis de la Fuente. Ferran Torres và Mikel Merino được tung vào sân với nhiệm vụ thường xuyên xâm nhập vòng cấm, trong khi Nico Williams tiếp tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Argentina bằng những pha bứt tốc.

Mọi thứ càng thuận lợi hơn khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến Argentina chỉ còn chơi với 10 người trong giai đoạn quyết định. Ở bàn thắng duy nhất của trận đấu, Nico Williams và Mikel Merino kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống để Ferran Torres băng xuống dứt điểm tung lưới Emiliano Martinez ở phút 106.

Argentina gần như bỏ rơi Messi

Theo chuyên gia của SunSport, vấn đề lớn nhất của Argentina không nằm ở Messi mà ở việc họ không thể đưa bóng đến chân đội trưởng. Trong suốt 120 phút, đại diện Nam Mỹ chỉ tạo ra hai cú sút trúng đích, cả hai đều xuất hiện ở hiệp phụ.

"Messi không cần quá nhiều cơ hội để tạo khác biệt, nhưng cậu ấy vẫn cần bóng và cần sự hỗ trợ từ đồng đội. Điều đó đã không xảy ra trong trận chung kết", Dean Scoggins nhận định.

Không chỉ bế tắc trong tấn công, Argentina còn tự làm khó mình khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai vì một pha phạm lỗi không cần thiết. Việc chơi thiếu người khiến nhà đương kim vô địch không còn đủ sức chống đỡ trước sức ép liên tục từ Tây Ban Nha.

Cuối cùng, bàn thắng của Ferran Torres khép lại trận chung kết và đưa La Roja lên ngôi vô địch. Theo phân tích của Dean Scoggins, đây là chiến thắng đến từ sự vượt trội về chiến thuật, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và những điều chỉnh hợp lý của HLV Luis de la Fuente, hơn là khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân duy nhất.