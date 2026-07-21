Hết World Cup, Victoria Beckham bỗng bày tỏ tình yêu với bóng đá, vẫn không xoá mờ được meme "tâm bất biến" gây sốt toàn cầu

Sau khi World Cup 2026 khép lại, Victoria Beckham đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên chồng David Beckham để nhìn lại hành trình một tháng đồng hành cùng giải đấu.

World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha. Cùng với hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, giải đấu năm nay còn để lại một "hiện tượng mạng" bất ngờ mang tên Victoria Beckham. Sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, cựu thành viên Spice Girls chia sẻ bức ảnh chụp cùng David Beckham trên khán đài. Đi kèm là dòng nhắn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Em đã rất thích chuyến hành trình bóng đá này! Yêu anh".

Victoria bày tỏ tình yêu với bóng đá

Suốt hơn một tháng diễn ra World Cup, Victoria và David Beckham gần như không bỏ lỡ những trận cầu lớn. Cùng đồng hành với họ còn có ba người con là Romeo, Cruz và cô út Harper. Trong khi đó, Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt trong các hoạt động của gia đình. Đây cũng là lần nữa cậu cả nhà Beckham không xuất hiện cùng bố mẹ và các em kể từ dịp Giáng sinh năm 2024, cho thấy mối quan hệ căng thẳng với các thành viên trong gia đình ruột thịt.

Dù thường xuyên có mặt trên khán đài, khoảnh khắc khiến Victoria nổi tiếng nhất tại World Cup lại đến từ... việc gần như không có phản ứng. Ở trận tứ kết giữa tuyển Anh và Na Uy, Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ hiệp một, khiến cả sân vận động bùng nổ. David Beckham cùng các con Romeo, Cruz và Harper đồng loạt bật dậy, hét lớn và ăn mừng cuồng nhiệt.

Thế nhưng, giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Victoria vẫn ngồi yên trên ghế với gương mặt bình thản, gần như không thay đổi biểu cảm, "tâm bất biến" giữa cả khán đài sôi động. Hình ảnh tương phản này lập tức được máy quay ghi lại và nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Victoria tâm bất biến giữa khán đài sôi động, trở thành meme của giải đấu (Ảnh: WCNP)

Chỉ sau ít giờ, cư dân mạng đã biến khoảnh khắc ấy thành hàng loạt meme. Nhiều người đùa rằng đây chính là "biểu cảm chuẩn Posh Spice", trong khi người khác hài hước nhận xét Victoria đã "ăn mừng trong tâm trí". Một bức ảnh so sánh cảnh cả khán đài đứng bật dậy còn Victoria vẫn bình tĩnh tạo dáng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và trở thành một trong những hình ảnh viral nhất giải đấu.

Sau trận đấu, nữ diễn viên hài Jenny Johnson cũng góp vui khi mỉa mai rằng năng lượng cổ vũ của Victoria "quá bùng nổ". Không để vợ trở thành "nạn nhân" của mạng xã hội, David Beckham lập tức lên tiếng. Cựu đội trưởng tuyển Anh để lại bình luận kèm loạt biểu tượng cười ra nước mắt: "Tôi hứa là cô ấy ăn mừng trong lòng. Chỉ là phản ứng chậm hơn tôi một chút".

Ảnh: Javier Garcia

Thực tế, Victoria không hoàn toàn thờ ơ với bóng đá. Khi tuyển Anh hoàn tất màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1, cô cũng đứng dậy vỗ tay và hòa vào bầu không khí ăn mừng cùng mọi người. Nhiều người cũng biết rằng Victoria từng thừa nhận bản thân không thích xem bóng đá khi mới yêu David Beckham. Dù luôn sát cánh cùng chồng trong suốt sự nghiệp thi đấu, cô cho biết mình chưa bao giờ cảm thấy thực sự thoải mái trên khán đài.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2024, nhà thiết kế thời trang chia sẻ rằng mọi thứ chỉ thay đổi sau khi David giải nghệ và thành lập Inter Miami. "Tôi chưa từng thích xem bóng đá. Khi đó tôi không cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi ấy. Còn bây giờ, ở Miami, mọi thứ khác hẳn. Tôi quen biết gia đình các cầu thủ và cảm thấy mình là một phần của cộng đồng".

Có lẽ cũng vì thế mà World Cup 2026 trở thành một hành trình đáng nhớ với Victoria Beckham. Không chỉ được đồng hành cùng chồng và các con trong những trận cầu lớn, cô còn bất ngờ trở thành "gương mặt vàng trong làng meme" chỉ nhờ một biểu cảm điềm tĩnh giữa biển người đang vỡ òa cảm xúc.