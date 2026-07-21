Shakira thân thiết bên người hùng Tây Ban Nha sau chung kết World Cup gây sốt, CĐV đồng loạt gọi tên chồng cũ Gerard Piqué

Khoảnh khắc Shakira trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Ferran Torres sau chung kết World Cup 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Không chỉ màn đăng quang của Tây Ban Nha hay sự thất bại của Argentina, lễ bế mạc World Cup 2026 còn chứng kiến một khoảnh khắc khiến mạng xã hội bàn tán không ngớt: màn tương tác giữa Shakira và tiền đạo 26 tuổi Ferran Torres.

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết, Ferran Torres được xướng tên là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Giải thưởng được trao bởi nữ ca sĩ Shakira cùng danh hài Kevin Hart. Trong những bức ảnh được chia sẻ sau buổi lễ, Shakira liên tục đứng cạnh, trò chuyện và mỉm cười với Ferran Torres. Cả hai thoải mái tạo dáng trước ống kính, tạo nên những khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng bắt đầu để lại hàng loạt bình luận hài hước, trong đó cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Gerard Piqué: "Gerard Piqué giờ này anh đang nơi đâu", "Torres đúng là người chiến thắng cả trong lẫn ngoài sân cỏ tối nay", "Có vẻ Torres còn ghi bàn cả vào trái tim Shakira", "Cô ấy không khác gì thời còn hẹn hò Gerard Piqué, xinh đẹp thật sự"...

Shakira rạng rỡ trao giải cho Torres gây sốt (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Dù chỉ là những lời trêu vui từ người hâm mộ, các bình luận này vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, biến màn trao giải sau trận chung kết trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi. Sự chú ý càng lớn hơn bởi Shakira và Piqué từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí và bóng đá thế giới. Hai người gắn bó suốt 11 năm trước khi chia tay vào năm 2022 trong một cuộc đổ vỡ gây chấn động truyền thông quốc tế.

Đáng chú ý, trong ngày diễn ra trận chung kết, Piqué cũng có mặt trên khán đài cùng hai con trai Milan và Sasha để theo dõi trận đấu cũng như màn trình diễn của Shakira trong chương trình giải trí giữa giờ. Sau sự kiện, cựu trung vệ Barcelona được bắt gặp rời sân cùng hai con mà không đi cùng nữ ca sĩ.

Chuyện tình Shakira và Pique nổi tiếng khắp thế giới ngày ấy (Ảnh: Getty)

Pique cũng đưa các con đến xem chung kết World Cup 2026 - nơi Shakira biểu diễn bản hit Dai Dai (Ảnh: BackGrid)

World Cup cũng là giải đấu gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời Shakira. Chính tại Nam Phi năm 2010, khi biểu diễn ca khúc Waka Waka (This Time for Africa), cô đã gặp Gerard Piqué và bắt đầu chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ. Tính đến năm 2026, Shakira đã đồng hành với bốn kỳ World Cup gồm 2006, 2010, 2014 và 2026, nhiều hơn số lần Piqué góp mặt với tư cách cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha.

Sau cuộc chia tay, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ rằng âm nhạc là cách giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Shakira cho biết những tổn thương trong quá khứ khiến cô mạnh mẽ hơn và luôn biết ơn những bài học mà cuộc sống mang lại.

Trong khi đó, Ferran Torres tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết. Không chỉ ghi bàn mang về chức vô địch World Cup thứ hai cho Tây Ban Nha, tiền đạo của Barcelona còn bất ngờ trở thành nhân vật chính trong một "cơn bão" mạng xã hội chỉ nhờ màn trao giải cùng nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thế giới.