Thống kê gây sốc: Phát hiện hơn 7 triệu bình luận lăng mạ cầu thủ ở World Cup 2026, hơn nửa triệu do AI tạo ra

FIFA vừa công bố những con số đáng báo động về mặt trái của World Cup 2026. Chỉ trong hơn một tháng diễn ra giải đấu, hơn 7 triệu bài đăng và bình luận mang tính lăng mạ cầu thủ đã bị phát hiện.

Trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, FIFA công bố một thống kê đáng báo động về mặt trái của giải đấu. Chỉ trong hơn một tháng tranh tài, cơ quan này phát hiện hơn 7 triệu bài đăng và bình luận mang tính lăng mạ, xúc phạm nhắm vào các cầu thủ trên mạng xã hội, cao gấp 14 lần so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Theo báo cáo từ Dịch vụ Bảo vệ Truyền thông Xã hội (SMPS) của FIFA, hệ thống đã rà soát hơn 53 triệu bài đăng và bình luận kể từ ngày giải đấu khởi tranh. Trong số đó, hơn 7 triệu nội dung được đánh dấu là có khả năng gây hại hoặc mang tính công kích đối với cầu thủ, đội tuyển và các quan chức bóng đá.

Đáng chú ý, hơn 500.000 tin nhắn được xác định là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. FIFA cũng đã chuyển khoảng 1.000 lời đe dọa nghiêm trọng tới các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và xử lý.

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SMPS là hệ thống được FIFA triển khai nhằm theo dõi và phát hiện các hành vi quấy rối, đe dọa hay xúc phạm trên mạng xã hội, qua đó bảo vệ các cầu thủ, HLV, trọng tài và quan chức tham dự các giải đấu do tổ chức này điều hành.

So với World Cup 2022 tại Qatar, mức độ lạm dụng trực tuyến đã gia tăng đáng kể. Bốn năm trước, FIFA ghi nhận khoảng 470.000 bài đăng vi phạm bị gỡ bỏ, trong khi con số ở World Cup 2026 đã tăng lên hơn 7 triệu nội dung bị phát hiện, tương đương mức tăng gấp 14 lần.

Trước đó, vào đầu tháng 7, FIFA cũng công bố một thống kê khác cho thấy các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc chiếm khoảng 11% tổng số nội dung xúc phạm mà hệ thống phát hiện trong suốt giải đấu.

Việc AI ngày càng được sử dụng để tạo ra hàng loạt bình luận công kích đang trở thành thách thức mới đối với FIFA và các nền tảng mạng xã hội. Tổ chức bóng đá thế giới cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các nền tảng trực tuyến nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng, bảo vệ các cầu thủ trước làn sóng công kích trên không gian mạng.