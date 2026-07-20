Em trai Lamine Yamal giật "spotlight": 2 tuổi ôm cúp Euro, 4 tuổi nâng cúp vô địch World Cup

Khoảnh khắc cực dễ thương của anh em nhà Lamine Yamal.

Ngay sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ trên sân MetLife không chỉ đổ dồn vào chiếc cúp vàng của đội tuyển Tây Ban Nha, mà còn bị thu hút bởi một "ngôi sao nhí" đặc biệt. Đó là Keyne, cậu em trai 4 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, nhân vật đang khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ vì những khoảnh khắc ăn mừng vô cùng đáng yêu.

Xuất hiện dưới sân sau trận chung kết, Keyne diện chiếc áo đấu của đội tuyển xứ sở bò tót in số 19 của anh trai cùng tên riêng phía sau lưng. Cậu bé nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ khi chạy thẳng vào vòng tay của Yamal, được anh trai bế cao và đội cho chiếc mũ bóng chày màu đỏ. Sự tinh nghịch của cậu nhóc 4 tuổi còn khiến một cảnh sát bang New Jersey thích thú, tự tay tháo mũ của mình cho cậu bé đội thử. Trước đó, tại giải đấu năm nay, Keyne đã không ít lần lọt vào ống kính truyền thông nhờ những biểu cảm hài hước, thậm chí tờ Hola! của Tây Ban Nha còn hóm hỉnh nhận xét cậu bé mới chính là nhân vật đang "chinh phục World Cup" bằng sự dễ thương của mình.

Keyne xuống sân ăn mừng cùng anh trai (Ảnh: Getty)

Cậu bé ôm chiếc cúp vàng vô địch (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Độ nổi tiếng của Keyne thực chất đã rộ lên từ vòng tứ kết khi máy quay truyền hình bắt được cảnh cậu bé thè lưỡi trêu đùa với anh trai trên khán đài. Đối với ngôi sao 19 tuổi của Barcelona, Keyne chính là "bảo bối" và là động lực lớn nhất của anh. Dù là anh em cùng mẹ khác cha (Keyne sinh tháng 9/2022, là con của bà Sheila Ebana), Yamal luôn dành cho em trai tình cảm đặc biệt sâu sắc. Tiền đạo này từng xúc động chia sẻ rằng anh yêu thương Keyne như con trai mình và luôn nỗ lực thi đấu để mang lại cho em một tuổi thơ đủ đầy, trọn vẹn.

Keyne cùng anh trai ăn mừng ở Euro 2024 (Ảnh: Getty)

Cậu bé Keyne lúc được gần 2 tuổi (Ảnh: Getty)

Trước khi trở thành hiện tượng tại World Cup 2026, Keyne vốn đã là một gương mặt quen thuộc với người hâm mộ khi cùng anh trai Yamal ăn mừng chức vô địch Euro cùng Tây Ban Nha năm 2024. Sự xuất hiện của cậu bé không chỉ mang lại niềm vui cho Yamal mà còn tạo nên một khoảnh khắc đáng yêu ở trận chung kết World Cup 2026.