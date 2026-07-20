Tạm biệt World Cup 2026: Giải đấu lớn nhất lịch sử với đủ vinh quang, tranh cãi, những người hùng và những câu chuyện khó quên

Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để vô địch, khép lại kỳ World Cup 2026 đầu tiên có 48 đội tham dự. Sau hơn 5 tuần tranh tài với 104 trận đấu, giải đấu lớn nhất lịch sử để lại hàng loạt dấu ấn.

Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ, giúp đội nhà đánh bại Argentina để lần thứ hai đăng quang World Cup. Chiến thắng này cũng chấm dứt tham vọng bảo vệ ngôi vương của Lionel Messi cùng các đồng đội, đồng thời khép lại kỳ World Cup 2026 - giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự - với vô số câu chuyện đáng nhớ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trận chung kết trên sân New York New Jersey Stadium không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng. Hai đội hòa 0-0 trong suốt 106 phút đầu tiên và chỉ được định đoạt khi Ferran Torres tận dụng thành công đường đánh đầu kiến tạo của Nico Williams để ghi bàn ở đầu hiệp hai của hiệp phụ.

Ảnh: Getty

Bàn thắng ấy giúp Rodri trở thành người nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, đánh dấu chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha sau kỳ tích năm 2010. Nếu ở Nam Phi cách đây 16 năm, Andres Iniesta là người hùng với pha lập công quyết định, thì tại World Cup 2026, Ferran Torres đã viết tên mình vào lịch sử.

Ảnh: Getty.

Trước giờ bóng lăn, lễ bế mạc được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của iShowSpeed, Post Malone, Robbie Williams và Nicole Scherzinger. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng các tiết mục này chưa thực sự tạo được dấu ấn.

Bài phát biểu của tài tử Tom Cruise cũng không nhận được nhiều phản hồi tích cực, trong khi Chris Martin - ca sĩ chính của Coldplay - gây ấn tượng khi nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Jennifer Hudson cũng thu hút sự chú ý với màn trình diễn quốc ca Mỹ trước hơn 80.000 khán giả có mặt trên sân. Khán đài trận chung kết quy tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng như Matt Damon, Will Ferrell, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Drake, Timothée Chalamet, Kylie Jenner và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Màn trình diễn ở giờ nghỉ không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Ronaldo, Ronaldinho và Madonna không cùng xuất hiện trên sân như nhiều người chờ đợi. Dù vậy, Justin Bieber vẫn biểu diễn cùng cây đàn guitar, còn Shakira chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng được đánh giá là mang đến nhiều năng lượng và sự sáng tạo hơn những gì hai đội đã thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Lionel Messi - siêu sao nhiều khả năng đã chơi trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp - chỉ còn biết chấp nhận thất bại khi Argentina lép vế hoàn toàn trước đối thủ.

Với Rodri, chức vô địch World Cup giúp tiền vệ này hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khi đã giành mọi danh hiệu lớn ở cấp CLB, đội tuyển quốc gia và cả Quả bóng vàng. Tây Ban Nha là đội bóng chơi hay nhất giải và hoàn toàn xứng đáng bước lên ngôi vô địch, dù họ từng bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ngay trận ra quân.

World Cup 2026 kéo dài hơn 1 tháng với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà, hút 6,8 triệu lượt khán giả đến sân, cao nhất lịch sử, tạo nên hàng loạt câu chuyện đặc biệt. Việc mở rộng giải đấu lên 48 đội ban đầu vấp phải nhiều hoài nghi, nhưng nhìn chung đã mang lại thành công.

Ảnh: FIFA

Dù vậy, vẫn còn những hạn chế. Có sáu đội kết thúc vòng bảng mà không giành được điểm nào. Thể thức xếp hạng bằng đối đầu trực tiếp cũng khiến nhiều trận đấu cuối vòng bảng trở nên thiếu ý nghĩa khi chỉ có 12 đội phải dừng bước.

Bên cạnh đó là những câu chuyện bất ngờ. Thủ môn Vozinha của Cape Verde trở thành hiện tượng sau những màn trình diễn xuất sắc. Trong khi đó, thủ thành Eloy Room của Curacao lập kỷ lục với 15 pha cứu thua trong trận hòa Ecuador để giúp quốc gia này giành điểm số World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Giải đấu cũng chứng kiến nhiều sự cố ngoài chuyên môn. Trận Iraq gặp Pháp phải nghỉ giữa giờ tới hai tiếng vì giông bão tại Philadelphia. Đội tuyển Iran phải nhiều lần rời khỏi lãnh thổ Mỹ giữa các trận đấu, dù thi đấu hai lần tại Los Angeles và một lần ở Seattle, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và nước đồng chủ nhà Mỹ.

Một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Ban đầu, cầu thủ này bị xác định sẽ bị treo giò ở vòng 1/8 sau chiếc thẻ đỏ trước đó, nhưng quyết định sau cùng đã thay đổi sau khi có sự can thiệp từ phía FIFA, tạo nên nhiều tranh luận.

Dù tồn tại không ít tranh cãi và những khoảnh khắc bị đánh giá là hỗn loạn, World Cup 2026 vẫn mang đến nhiều điểm nhấn chuyên môn. Cuộc đua Chiếc giày vàng và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải quy tụ hàng loạt ngôi sao như Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Harry Kane, Ousmane Dembele và Jude Bellingham.

Cristiano Ronaldo cũng nỗ lực tạo nên dấu ấn ở tuổi 41. Sau khi góp phần khép lại hành trình World Cup của Luka Modric bằng một tình huống sử dụng công nghệ hỗ trợ gây tranh cãi, siêu sao người Bồ Đào Nha xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Erling Haaland tiếp tục có một giải đấu bùng nổ, giúp Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng và để lại nhiều dấu ấn. Cuối cùng, chính tuyển Anh là đội loại Na Uy, chỉ ít ngày sau thất bại đầy tiếc nuối của họ trước Argentina tại sân Azteca.

Trên hành trình vào chung kết, Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng một bàn và vượt qua Pháp đầy thuyết phục ở bán kết.

Argentina lại có con đường hoàn toàn khác. Họ không dẫn trước Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ hay Anh sau 90 phút ở các vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi, một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài cùng những điều chỉnh chiến thuật của HLV Thomas Tuchel, đội bóng Nam Mỹ vẫn giành vé vào chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Tây Ban Nha là tập thể xuất sắc nhất giải đấu, còn Argentina sở hữu cầu thủ hay nhất và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất.

Khép lại World Cup 2026, Ferran Torres ghi bàn thắng thứ 308 cũng là bàn thắng cuối cùng của giải đấu. Đó là khoảnh khắc được dự báo sẽ được người hâm mộ Tây Ban Nha nhắc lại trong nhiều năm tới.