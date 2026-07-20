19 tuổi có cả danh hiệu vô địch World Cup lẫn Euro, Lamine Yamal chạm tới đỉnh cao mà nhiều huyền thoại cả đời theo đuổi

Chỉ trong vòng hơn hai năm, Lamine Yamal đã đi hết quãng đường mà nhiều huyền thoại phải mất cả sự nghiệp để chinh phục.

Cách đây không lâu, Lamine Yamal vẫn chỉ là cậu bé gây sốt khi ra mắt đội một Barcelona ở tuổi 15. Dù sở hữu tài năng đặc biệt, rất ít người dám tin cầu thủ sinh năm 2007 có thể vươn tới đỉnh cao nhanh đến vậy.

Nhưng chỉ sau hơn hai năm, mọi giới hạn đều bị xô đổ. Đêm 19/7 tại sân MetLife (New Jersey), Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết để lên ngôi vô địch World Cup 2026. Và giữa tập thể trẻ trung ấy, Lamine Yamal trở thành biểu tượng cho thế hệ mới của bóng đá thế giới.

Từ "thần đồng" thành nhà vô địch thế giới

Lamine Yamal từng được biết đến như viên ngọc quý của lò đào tạo La Masia. Khi mới 16 tuổi, anh đã khoác áo Barcelona và nhanh chóng chinh phục những sân khấu lớn nhất châu Âu bằng kỹ thuật, tốc độ và sự tự tin hiếm thấy.

Ở đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal cũng liên tục phá vỡ các cột mốc về tuổi tác, từ cầu thủ trẻ nhất ra sân, ghi bàn đến góp mặt trong những giải đấu lớn. Nhưng World Cup luôn là thước đo cao nhất của mọi ngôi sao.

Và giờ đây, ở tuổi 19, Yamal đã sở hữu chiếc cúp mà rất nhiều huyền thoại cả đời theo đuổi vẫn chưa từng chạm tới. Không còn là "thần đồng", anh chính thức bước vào hàng ngũ những nhà vô địch World Cup.

Danh hiệu có thể thay đổi cả sự nghiệp

Lịch sử bóng đá luôn dành vị trí đặc biệt cho những cầu thủ vô địch World Cup. Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane hay Lionel Messi đều là những biểu tượng bất tử không chỉ vì tài năng, mà còn bởi họ từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh.

Chức vô địch World Cup giúp định nghĩa sự nghiệp của một cầu thủ theo cách không danh hiệu nào khác có thể làm được. Với Yamal, World Cup 2026 chính là cột mốc ấy. Khi mới 19 tuổi, anh đã có trong tay danh hiệu lớn nhất cấp đội tuyển - điều mà nhiều siêu sao như Johan Cruyff, Ronaldo Nazario sau 19 tuổi, Cristiano Ronaldo hay Neymar đều chưa từng làm được ở độ tuổi này.

Gương mặt mở ra triều đại mới của Tây Ban Nha

Lần gần nhất Tây Ban Nha vô địch World Cup là năm 2010 với thế hệ của Iker Casillas, Xavi, Iniesta, Puyol và David Villa. Sau 16 năm chờ đợi, La Roja trở lại đỉnh cao với một diện mạo hoàn toàn khác.

Đó là đội tuyển trẻ trung hơn, tốc độ hơn và giàu tính đột biến hơn. Trong tập thể ấy, Lamine Yamal chính là cái tên được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh trong suốt một thập kỷ tới.

Điều đáng nói là anh mới chỉ 19 tuổi. Nếu những Casillas hay Iniesta bước lên đỉnh cao khi đã ở độ tuổi chín của sự nghiệp, thì Yamal mới chỉ ở điểm khởi đầu.

Cánh cửa Quả bóng vàng mở rộng

Trước World Cup, Lamine Yamal vốn đã nằm trong nhóm ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2026 nhờ mùa giải bùng nổ cùng Barcelona và chức vô địch EURO trước đó.

Sau chức vô địch World Cup, vị thế của anh thay đổi hoàn toàn. Trong lịch sử, rất ít danh hiệu có sức nặng với cuộc đua Ballon d'Or như World Cup. Lionel Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu sau World Cup 2022 và giành Quả bóng vàng ngay sau đó.

Yamal giờ đây cũng đứng trước cơ hội tương tự, nhưng ở độ tuổi trẻ hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không còn là "thần đồng"

Có lẽ điều đáng sợ nhất với các đối thủ không phải việc Lamine Yamal mới 19 tuổi. Mà là ở tuổi 19, anh đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà phần lớn cầu thủ chỉ dám mơ ước: vô địch EURO, vô địch World Cup và trở thành đầu tàu của cả Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.

Sau đêm New Jersey, hai chữ "thần đồng" có lẽ đã không còn đủ để nói về Lamine Yamal. Bóng đá thế giới vừa chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại mới.