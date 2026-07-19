Bạn gái Lamine Yamal gặp sự cố dở khóc dở cười trước trận chung kết World Cup

Ines Garcia, bạn gái của ngôi sao bóng đá Lamine Yamal, mới đây gặp sự cố hy hữu trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, nàng WAGs của tuyển Tây Ban Nha tiết lộ tài khoản TikTok của cô đã đột ngột bị khóa quyền truy cập. Lý do được nền tảng này đưa ra khiến chính chủ cũng phải "dở khóc dở cười" khi hệ thống quét và nhận diện cô là người chưa đủ tuổi vị thành niên.

Chia sẻ về khoảnh khắc bức xúc này, Ines Garcia không giấu nổi sự bực dọc: "Tôi bị khóa tài khoản và cảm thấy vô cùng ức chế. Lúc đó tôi không thể đăng tải hay thực hiện bất kỳ thao tác nào, thậm chí còn không thể truy cập vào trang cá nhân của chính mình chỉ vì họ cho rằng tôi là trẻ vị thành niên. Tôi đã 21 tuổi rồi, làm ơn hãy tôn trọng sự thật một chút!".

Bạn gái Yamal bực bội vì bị khoá mạng xã hội (Ảnh: IGNV)

Rất may, sự cố nhanh chóng được giải quyết sau khi nữ người mẫu gửi yêu cầu xác minh danh tính. Cô cho biết tài khoản hiện đã hoạt động bình thường trở lại, đồng thời đính chính với người hâm mộ rằng đây là lỗi khóa tài khoản từ phía nền tảng chứ không phải cô chủ động chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư như một số tin đồn trước đó.

Sự cố mạng xã hội này diễn ra ngay trong khoảng thời gian Ines Garcia có mặt tại Mỹ để tiếp lửa cho bạn trai. Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Pháp ở vòng bán kết World Cup 2026, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã quyết định cho các cầu thủ đá chính của Đội tuyển Tây Ban Nha xả hơi vài giờ trước khi bước vào trận chung kết lịch sử với Argentina tại Sân vận động MetLife.

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này, Lamine Yamal – ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã đoàn tụ cùng bạn gái và cậu em trai nhỏ Keyne. Tiền đạo sinh năm 2007 đã hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc ba người rạng rỡ bên nhau lên mạng xã hội, đập tan những áp lực trước trận đấu lớn.

Yamal cùng bạn gái đi chơi trước trận chung kết (Ảnh: IGNV)

Cặp đôi cũng được bắt gặp đang tận hưởng chuyến đi dạo tại Quảng trường Thời đại (Times Square, New York). Tại đây, Ines Garcia đã vô cùng tự hào và phấn khích khi ghi lại khoảnh khắc hình ảnh của bạn trai Lamine Yamal được trình chiếu hoành tráng trên các tấm biểu ngữ khổng lồ.

Nữ influencer không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời khen có cánh: "Đẹp trai quá đi mất!" cho người hùng của bóng đá xứ sở Bò tót. Ines Garcia dự kiến cũng sẽ có mặt trên khán đài cổ vũ Yamal trong trận đấu Tây Ban Nha gặp Argentina ở chung kết World Cup.