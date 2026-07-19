Mang 500 kg thịt sang Mỹ, Argentina tưng bừng mở đại tiệc thịt nướng trước chung kết với Tây Ban Nha, loạt hành động "cầu may" gây chú ý

Argentina chuẩn bị cho chung kết World Cup: tiệc nướng, tập luyện, bức ảnh với Chủ tịch AFA và... viên kẹo may mắn của De Paul.

Không chỉ chuẩn bị kỹ về chiến thuật, tuyển Argentina còn bước vào trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha diễn ra vào 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam) bằng những "nghi thức may mắn" đã gắn liền với thành công của đội bóng suốt nhiều năm qua. Từ bữa tiệc nướng asado truyền thống, bức ảnh quen thuộc của Messi với Chủ tịch AFA đến viên kẹo của Rodrigo De Paul, tất cả đều được Albiceleste duy trì trước trận đấu quan trọng nhất giải.

Hai ngày trước trận chung kết tại New York, toàn đội Argentina tiếp tục tổ chức bữa asado (tiệc nướng truyền thống) - nghi thức đã trở thành "đặc sản" dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Để duy trì truyền thống này, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã vận chuyển hơn 500 kg thịt bò hảo hạng từ quê nhà sang Mỹ ngay từ khi đội đóng quân tại Kansas City. Bữa tiệc cuối cùng trước chung kết được tổ chức ngay tại khu đóng quân của đội ở New Jersey với sự góp mặt của các cầu thủ, ban huấn luyện và lãnh đạo AFA.

Video: Argentina mở tiệc thịt nướng ngay trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha (Nguồn: chiquitapia)

ĐT Argentina mở tiệc thịt nướng trước chung kết với Tây Ban Nha

Chủ tịch AFA Claudio "Chiqui" Tapia còn chia sẻ đoạn video hậu trường bữa tiệc lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Chất Argentina đến tận xương tủy. Và đúng vậy, chúng tôi lại có một bữa tiệc nướng cùng cả đội".

Theo HLV Lionel Scaloni, những buổi asado không đơn thuần chỉ là ăn uống mà là một phần trong quá trình xây dựng tập thể. "Chúng tôi thậm chí còn rút ngắn thời lượng một số buổi tập để có thời gian tổ chức tiệc nướng. Có thể nhiều người cho rằng chỉ những gì diễn ra trên sân mới quan trọng, nhưng một ngày nào đó họ sẽ nhớ đến những khoảnh khắc này. Dù kết quả thế nào, đó vẫn là những ký ức sẽ theo bạn mãi mãi. Chúng tôi rất coi trọng những điều đó vì chính chúng góp phần tạo nên một tập thể. Khi xây dựng được một tập thể vững mạnh, chúng tôi sẽ càng mạnh hơn".

Ảnh: chiquitapia

Những bữa tiệc nướng đã đồng hành cùng Argentina từ World Cup 2022 và tiếp tục được duy trì tại World Cup 2026 như một phương pháp giúp các cầu thủ gắn kết hơn. Dù coi trọng các yếu tố tinh thần, Scaloni vẫn không để đội bóng lơ là chuyên môn. Argentina vẫn hoàn thành đầy đủ các buổi tập tại trung tâm Red Bull Performance ở New Jersey, ngay cả khi thời tiết xuất hiện sấm sét.

Bên cạnh bữa tiệc nướng, Albiceleste còn duy trì hàng loạt nghi thức khác đã trở thành "lá bùa" của đội bóng. Sáng ngày diễn ra trận chung kết, Messi tiếp tục chụp bức ảnh quen thuộc cùng Chủ tịch AFA Claudio "Chiqui" Tapia và tiền vệ Rodrigo De Paul trong khu vực đóng quân. Hình ảnh ba người ngồi bên nhau với bình trà mate đã xuất hiện trước các trận đấu quan trọng tại Copa America 2021, World Cup 2022, Copa America 2024 và được lặp lại từ vòng 1/16 World Cup 2026.

Trùng hợp là kể từ khi nghi thức này được duy trì, Argentina đã thắng liên tiếp 15 trận đấu loại trực tiếp.

Ảnh: IGNV

Khi đến sân MetLife, người hâm mộ cũng sẽ lại chứng kiến hình ảnh quen thuộc của Rodrigo De Paul và Leandro Paredes bước ra sân khởi động với những viên kẹo trên tay. Đó không phải một sở thích ngẫu nhiên mà là kỷ niệm gắn với tuổi thơ của De Paul. Tiền vệ này từng được ông nội Osvaldo đưa đi tập bóng đá và luôn cho vài đồng xu để mua kẹo trên đường về nhà như một phần thưởng. De Paul vẫn giữ thói quen mang theo kẹo trước mỗi trận đấu lớn như một cách tưởng nhớ ông và cũng là "lá bùa may mắn" của riêng mình.

Argentina làm nhiều hoạt động cầu may trước trận chung kết với Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Từ những bữa tiệc nướng, bình mate, bức ảnh truyền thống cho đến những viên kẹo nhỏ bé, Argentina tin rằng các nghi thức ấy không quyết định chiến thắng, nhưng góp phần tạo nên sự đoàn kết và bản sắc của tập thể. Trước trận chung kết với Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch thế giới không thay đổi bất cứ điều gì trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng lần thứ tư trong lịch sử.