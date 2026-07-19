Hành trình giành hạng 3 World Cup sóng gió của tuyển Anh: Từ mất trộm đồ, tranh cãi nảy lửa đến cảm xúc vỡ oà

Nhìn lại hành trình của đội tuyển Anh tại World Cup 2026.

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Anh đã khép lại bằng một kịch bản không tưởng tại Miami. Vượt qua những hoài nghi về chiến thuật, áp lực từ nội bộ, khán giả... thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức giành tấm Huy chương Đồng. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá Anh khi thi đấu tại một kỳ World Cup ngoài lãnh thổ quê nhà sau 60 năm chờ đợi.

Đội tuyển Anh giành hạng 3 tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Hành trình bản lĩnh vượt qua giông bão

Tuyển Anh bước vào World Cup với liên tiếp những sóng gió, những ngày đầu tiên 2 xe tải chở đồ của Tam sư bị lấy trộm gây xôn xao dư luận. Tiếp đó, tuyển Anh là đội bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai khi liên tiếp phải dời lịch tập, thay đổi chỗ ở...

Bước vào thi đấu tại vòng bảng, tuyển Anh nhẹ nhàng đi tiếp với ngôi nhất bảng L sau hai chiến thắng trước Croatia, Panama và một trận hòa trước Ghana. Lối chơi tính toán và khoa học của chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel giúp các trụ cột bảo toàn được thể lực cho chặng đường khống liệt phía sau.

Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, bản lĩnh của người Anh liên tục bị thử thách bởi những biến cố trên sân. Họ lội ngược dòng hạ CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội nhờ cú đúp của Harry Kane. Đến vòng 16 đội, "Tam Sư" phải đá thiếu người tại "chảo lửa" Azteca của chủ nhà Mexico sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Jarell Quansah. Bất chấp sức ép nghẹt thở từ khán đài và những tranh cãi về công nghệ VAR, tuyển Anh vẫn lỳ lợm bảo toàn chiến thắng sát nút 3-2. May mắn tiếp tục mỉm cười với họ ở tứ kết khi đánh bại Na Uy 2-1 trong hiệp phụ, trận đấu mà đối thủ phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng đã chạm hệ thống camera treo trên sân ngay trước khi Jude Bellingham ghi bàn.

Tuy nhiên, bước hụt chân nghiệt ngã đã đến ở bán kết. Đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina, tuyển Anh mở tỷ số trước nhờ công của Anthony Gordon. Nhưng quyết định lùi sâu phòng ngự quá sớm của ông Tuchel trong hiệp hai đã khiến "Tam Sư" trả giá đắt, để Argentina lội ngược dòng thắng 2-1 ở những phút cuối. Trận thua này lập tức châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ nhắm vào triết lý có phần nhút nhát của huấn luyện viên trưởng.

Hành trình vượt qua hàng loạt đối thủ để giành quyền vào bán kết nhưng lại thất bại ngay ở ngưỡng cửa thiên đường (Ảnh: Getty)

Sân khấu đỉnh cao của Bellingham và Saka

Đáp lại những búa rìu dư luận, tuyển Anh đã cống hiến cho người hâm mộ một trong những trận cầu điên rồ nhất lịch sử World Cup khi gặp Pháp ở trận tranh hạng ba. Đây cũng là nơi hai siêu sao sáng nhất của thế hệ mới rực sáng để đập tan mọi nghi ngờ.

Ngay trong hiệp một, Bukayo Saka đã hủy diệt hàng thủ Pháp bằng tốc độ và sự lắt léo, ghi liên tiếp hai bàn thắng giúp Anh dẫn trước 4-0 đầy choáng váng. Đến hiệp hai, khi Kylian Mbappé bùng nổ giúp Pháp thu hẹp cách biệt xuống 3-4, chính Saka là người bước lên chấm 11m ở phút 87. Cú đá phạt đền lạnh lùng không chỉ hoàn tất cú hat-trick siêu đẳng của anh, mà còn chính thức giúp tiền đạo thuộc biên chế Arsenal xóa bỏ hoàn toàn bóng ma ám ảnh về những quả penalty trong quá khứ.

Song song với Saka, Jude Bellingham một lần nữa chứng minh tại sao anh là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng. Thi đấu cơ động, điều tiết nhịp độ và luôn có mặt ở các điểm nóng, Bellingham chính là linh hồn trong lối chơi của Tam Sư. Phút 90+8, khi trận đấu đang ở những giây cuối cùng với tỷ số 5-4 đầy nghẹt thở, Bellingham thực hiện pha solo ngoạn mục qua 4 cầu thủ Pháp trước khi dứt điểm ấn định chiến thắng 6-4. Pha lập công này giúp anh khép lại giải đấu với 7 bàn thắng, chính thức vượt qua các tiền bối để trở thành cầu thủ Anh lập công nhiều nhất trong một kỳ World Cup.

World Cup 2026 là sân khấu của những tài năng trẻ tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử

Tấm Huy chương Đồng World Cup 2026 không chỉ giúp bóng đá Anh phá vỡ "lời nguyền đất khách" kéo dài sáu thập kỷ, mà còn là lời khẳng định đanh thép của một thế hệ vàng thực thụ. Họ không còn là một tập thể "hổ giấy" thường xuyên gục ngã trước cửa thiên đường hay run rẩy ở các loạt sút cân não.

Chiến thắng rực lửa trước Pháp đã chứng minh tuyển Anh giờ đây đã sở hữu một tinh thần thép, sẵn sàng vượt qua những thời khắc định đoạt bằng một thứ bóng đá tấn công cởi mở và hiện đại. Dù vẫn còn đó những tranh cãi về mặt lối chơi dưới thời Thomas Tuchel, nhưng vị trí thứ 3 thế giới chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc để Tam Sư hướng tới những đỉnh cao mới trong tương lai.