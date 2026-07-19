Quá chán với HLV tuyển Anh: Học trò lập hat-trick nhưng không hay biết, Saka phẫn nộ vì hoàn toàn khoẻ mạnh vẫn bị loại khỏi trận đấu Argentina

Người hùng giúp Anh đánh bại Pháp phẫn nộ vì bị loại khỏi đội hình đấu Argentina dù không hề chấn thương, HLV Tuchel thú nhận còn chấn động hơn

Bukayo Saka trở thành tâm điểm sau khi lập hat-trick giúp tuyển Anh đánh bại Pháp 6-4 để giành hạng ba World Cup 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ của ngôi sao Arsenal lại kéo theo hàng loạt tranh cãi khi anh khẳng định bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, còn HLV Thomas Tuchel gây bất ngờ với lời thú nhận rằng ông thậm chí không biết học trò đã ghi ba bàn.

Trong trận tranh hạng ba tại Miami, tuyển Anh tạo nên một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất giải đấu. "Tam sư" dẫn tới 4-0 sau hiệp một nhờ các pha lập công của Declan Rice, Ezri Konsa và cú đúp của Saka. Pháp vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai với cú đúp của Kylian Mbappe cùng bàn thắng của Bradley Barcola, khiến Anh rơi vào thế căng thẳng. Tuy nhiên, ở phút 87, Saka thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Djed Spence bị phạm lỗi trong vòng cấm để hoàn tất cú hat-trick. Dù Ousmane Dembele ghi thêm một bàn ở thời gian bù giờ, Jude Bellingham đã lập công ở phút 98 để ấn định chiến thắng 6-4.

Màn trình diễn chói sáng giúp Saka được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Chia sẻ với BBC Sport, HLV Thomas Tuchel ca ngợi học trò: "Bukayo cho thấy cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng. Điều đó chưa bao giờ phải nghi ngờ".

Nhưng ngay sau đó, chiến lược gia người Đức khiến tất cả sửng sốt khi nói: "Tôi không hề biết cậu ấy đã ghi hat-trick. Tôi bị mất dấu ai là người ghi bàn trong suốt trận đấu, nhưng thật tuyệt vời".

HLV Thomas Tuchel gây sốc khi thừa nhận không biết Saka đã lập hattrick (Ảnh: BBC)

Ảnh: AP

Lời thú nhận của Tuchel lập tức gây xôn xao, nhất là trong bối cảnh ông đang chịu nhiều chỉ trích vì cách sử dụng Saka ở World Cup năm nay. Ở trận bán kết gặp Argentina, Saka phải ngồi dự bị suốt 90 phút cùng 12 phút bù giờ và không được tung vào sân dù chỉ một lần. Khi đó, phần lớn người hâm mộ đều tin rằng cầu thủ của Arsenal gặp vấn đề về thể lực.

Thế nhưng, chính Saka đã bác bỏ hoàn toàn giả thiết này. "Tất nhiên tôi rất muốn được thi đấu nhiều hơn, nhưng bây giờ nói về điều đó thì đã quá muộn. Tôi muốn lên tiếng bằng màn trình diễn trên sân và hôm nay tôi đã làm được điều đó. Giờ thì hãy hướng về phía trước. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh".

Saka chán nản vì bản thân khoẻ mạnh nhưng HLV lại không cho anh thi đấu phút nào ở trận gặp Argentina (Ảnh: BBC)

Saka chia tay World Cup bằng 3 bàn thắng vào lưới tuyển Pháp (Ảnh: Reuters)

Phát biểu này càng làm dấy lên tranh cãi xung quanh các quyết định của Tuchel. Nếu Saka hoàn toàn sung sức, việc anh không được sử dụng trong trận bán kết thua Argentina trở thành dấu hỏi lớn đối với chiến lược gia người Đức.

Dù vậy, cầu thủ 24 tuổi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai. Anh khẳng định tuyển Anh cần nhìn vào những điều tích cực sau giải đấu. "Tôi nghĩ chúng tôi đã tiến bộ qua từng trận. Chúng tôi có nhiều kết quả tuyệt vời và cuối cùng chỉ dừng bước trước Argentina. Điều đó khiến tất cả chúng tôi rất đau, người hâm mộ cũng vậy. Nhưng chúng tôi phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tiến về phía trước".

Saka cũng tiết lộ Jude Bellingham là người đầu tiên khuyến khích anh thực hiện quả phạt đền cuối trận để hoàn tất cú hat-trick. "Jude chưa bao giờ định đá quả phạt đền đó. Cậu ấy nói ngay: 'Đi đi, hoàn tất cú hat-trick của cậu'. Jude chỉ cầm bóng giúp tôi để không ai làm phiền".

Khép lại World Cup với tấm HCĐ và màn trình diễn rực sáng của Saka, tuyển Anh vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi thất bại trước Argentina ở bán kết. Trong khi người hâm mộ tiếp tục đặt câu hỏi về những quyết định của Thomas Tuchel, Saka đã có màn đáp trả thuyết phục nhất bằng chính màn trình diễn trên sân cỏ.