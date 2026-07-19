Deschamps rớm lệ khép lại kỷ nguyên vĩ đại cùng tuyển Pháp: Người sở hữa 2 cúp vàng World Cup và vô địch Euro

HLV Deschamps sẽ chia tay tuyển Pháp sau vị trí hạng 4 tại World Cup 2026.

Trận tranh hạng Ba tại World Cup 2026 sáng 19/7 đã khép lại bằng một hình ảnh găm sâu vào tâm trí người hâm mộ. Didier Deschamps đứng lặng người, không thể kìm nén những cảm xúc buồn bã xen nhiều tiếc nuối. Đó không chỉ là sự tiếc nuối cho một trận cầu, mà là chương cuối cùng đầy xúc động, khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm (2012–2026) của một trong những vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp. Đó có thể không phải là một khúc vĩ thanh trọn vẹn với cúp vàng chói lọi, nhưng là lời chia tay kết tinh trọn vẹn cả vinh quang, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng.

Deschamps khép lại kỷ nguyên với bóng đá Pháp (Ảnh: Getty)

Nhìn lại chiều dài lịch sử, hiếm có nhân vật nào định hình nên diện mạo và vị thế của Les Bleus sâu sắc như Deschamps. Từ thuở quần đùi áo số, ông đã là người thủ lĩnh tinh thần, đeo băng đội trưởng nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 1998 lịch sử và Euro 2000. Khi bước lên băng ghế huấn luyện từ năm 2012, ông tiếp quản một đội tuyển Pháp rệu rã sau những bê bối nội bộ và từng bước biến họ thành một cỗ máy chiến thắng tàn nhẫn, một thế lực thống trị bóng đá toàn cầu ổn định nhất suốt hơn một thập kỷ.

Thành tích của tuyển Pháp dưới thời Deschamps

Dưới bàn tay chèo lái của Deschamps, tuyển Pháp đã lọt vào bán kết ở 5 trong số 7 giải đấu lớn mà họ tham dự. Đỉnh cao là chiếc cúp vàng World Cup 2018 và danh hiệu Nations League 2021, bên cạnh những lần tiến rất gần tới thiên đường như Á quân Euro 2016 hay Á quân World Cup 2022. Với 26 trận đấu trên băng ghế chỉ đạo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ông chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại với tư cách HLV dẫn dắt nhiều trận nhất lịch sử World Cup.

Thế nhưng, di sản của Deschamps tại kỳ World Cup cuối cùng này không chỉ được đo đếm bằng những con số hay danh hiệu, mà bằng một tinh thần thép khiến tất cả phải ngả mũ kính phục. Nhận tin mẹ qua đời ngay trong thời gian giải đấu diễn ra, người thầy 57 tuổi ấy đã gác lại nỗi đau xé lòng, về nhà chịu tang mẹ rồi tiếp tục làm điểm tựa, đồng hành cùng các học trò cho đến những phút cuối cùng. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã nâng tầm Deschamps vượt lên trên định nghĩa của một huấn luyện viên thông thường. Ông là một người thầy, một vị thuyền trưởng quả cảm và là biểu tượng bất diệt cho ý chí của người Pháp.

Deschamps bắt tay Mbappe (Ảnh: Getty)

Deschamps ôm tạm biệt các học trò Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Tuchel và Deschamps (Ảnh: Getty)

Bellingham cũng ôm tri ân Deschamps (Ảnh: Getty)

Giọt nước mắt rơi xuống trong ngày chia tay không phải là sự yếu đuối, mà là sự giải tỏa của một con người đã dâng hiến trọn vẹn thanh xuân, tâm huyết và cả những góc khuất tổn thương cho màu áo Lam. Didier Deschamps rời ghế nóng, nhưng ông để lại một di sản vô giá, một tập thể Pháp kiêu hùng mang DNA chiến thắng vững chắc cho thế hệ kế nhiệm. Một lời chia tay có thể chưa vẹn toàn về danh hiệu, nhưng đã chạm đến sự hoàn hảo của nhân cách một vĩ nhân.