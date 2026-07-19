Tây Ban Nha có dàn sao 1,5 tỷ Euro nhưng về sức hút truyền thông thì chỉ mình Messi cũng đủ khiến đối thủ "tắt điện"

Trước màn thư hùng tranh cúp vàng World Cup 2026, Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội về giá trị đội hình với dàn sao trị giá gần 1,5 tỷ euro. Tuy nhiên, Argentina của Lionel Messi lại hoàn toàn chiếm ưu thế về sức hút truyền thông và tầm ảnh hưởng.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là cuộc đối đầu của hai đội tuyển mạnh nhất thế giới, mà còn là màn so tài giữa hai thế hệ và hai mô hình phát triển hoàn toàn khác nhau.

Theo số liệu do Football Benchmark công bố, Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất giải đấu. Tổng giá trị của dàn sao HLV Luis de la Fuente lên tới 1,47 tỷ euro, cao hơn gần 80% so với mức 818 triệu euro của Argentina.

Ảnh: Football Benchmark

Khoảng cách lớn này chủ yếu đến từ thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng của La Roja, đặc biệt là Lamine Yamal. Tài năng 19 tuổi hiện được định giá 292,2 triệu euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha còn sở hữu hàng loạt ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao như Pedri (139 triệu euro) hay trung vệ Pau Cubarsí (110 triệu euro).

Không chỉ đắt giá hơn, đội hình Tây Ban Nha cũng trẻ trung hơn đáng kể với độ tuổi trung bình 26,7, trong khi Argentina có tuổi trung bình 29,1, thuộc nhóm những đội tuyển giàu kinh nghiệm nhất World Cup 2026.

Sự vượt trội của La Roja còn được phản ánh qua đội hình kết hợp giữa hai đội dựa trên giá trị thị trường. Có tới 7/11 vị trí thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Phía Argentina, hai cái tên được định giá cao nhất là Enzo Fernández (104 triệu euro) và Julián Álvarez (88 triệu euro).

Ảnh: Football Benchmark

Tuy nhiên, nếu xét về sức hút ngoài sân cỏ, Argentina lại hoàn toàn "thắng đậm". Các tuyển thủ của HLV Lionel Scaloni hiện sở hữu tổng cộng 667 triệu người theo dõi trên Instagram, gần gấp 5 lần con số 140 triệu của tuyển Tây Ban Nha. Người tạo nên sự khác biệt không ai khác chính là Lionel Messi, khi siêu sao 39 tuổi một mình đã có hơn 512 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này.

Hiệu ứng Messi cũng giúp Argentina bùng nổ trong suốt kỳ World Cup. Từ ngày 11/6 đến 14/7, tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển Argentina tăng thêm 2,4 triệu người theo dõi, tương đương mức tăng 16,2%. Trong cùng khoảng thời gian, tuyển Tây Ban Nha chỉ tăng khoảng 500.000 người, tương ứng 6,7%.

Ảnh: Football Benchmark

Ở cấp độ cá nhân, năm cầu thủ Argentina tăng lượng người theo dõi nhiều nhất trong giải đấu đã thu về tổng cộng 11,8 triệu follower mới, hơn gấp đôi mức 5,6 triệu của năm cầu thủ Tây Ban Nha tăng mạnh nhất.

Đứng đầu vẫn là Messi với khoảng 6 triệu người theo dõi mới, tiếp theo là Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes và Lisandro Martínez - tất cả đều tăng trên 1 triệu follower chỉ trong hơn một tháng diễn ra World Cup.

Ảnh: Football Benchmark

Bên cạnh giá trị đội hình và sức hút truyền thông, thể lực cũng được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chung kết. Thủ thành Emiliano Martínez là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong số những người góp mặt ở trận đấu cuối cùng với 795 phút, không bỏ lỡ bất kỳ phút nào trên hành trình đưa Argentina vào chung kết. Xếp sau là tiền vệ Alexis Mac Allister với 730 phút.

Trong khi đó, Tây Ban Nha có tới năm cầu thủ nằm trong nhóm những người cày ải nhiều nhất giải. Marc Cucurella, Unai Simón và Pau Cubarsí đều đã thi đấu 717 phút, còn Aymeric Laporte và Rodri cũng vượt mốc 700 phút.

Ảnh: Football Benchmark

Những thống kê trên cho thấy hai đội bước vào trận chung kết với những lợi thế rất khác nhau. Tây Ban Nha sở hữu đội hình trẻ trung, đắt giá và giàu tiềm năng bậc nhất thế giới, trong khi Argentina mang đến kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch cùng sức ảnh hưởng khổng lồ của Lionel Messi.

Dẫu vậy, như mọi trận chung kết World Cup, những con số chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Nhà vô địch cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bằng màn trình diễn trên sân cỏ.