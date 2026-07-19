Bellingham vén quần "cao tít" như đi cấy, lên bục nhận huy chương Đồng World Cup 2026

Khoảnh khắc Bellingham vén cao quần lên nhận huy chương gây sốt.

Trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026, tuyển Anh và Pháp đã tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với 10 bàn thắng được ghi. Chung cuộc tuyển Anh giành chiến thắng với tỉ số 6-4 để giành hạng 3 World Cup.

Trên bục nhận huy chương sau trận đấu, tiền vệ Bellingham gây sốt với khoảnh khắc vén quần lên bục nhận huy chương đồng. Cầu thủ sinh năm 2003 vã vượi mồ hôi sau trận đấu rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, áo chưa kịp sơ vin hết còn kẹp ống bảo vệ ống đồng ở trong quần. Dù lên bục nhận huy chương "cậu Be" vẫn vén quần lên cao tít tạo ra khoảnh khắc hài hước trên sóng trực tiếp.

Bellingham (bên trái) góc ngoài cùng gây sốt với khoảnh khắc trên bụng nhận huy chương (Ảnh: Getty)

Cầu thủ này còn nhét ống bảo vệ ống quyển vào quần (Ảnh: Getty)

Bellingham tri ân người hâm mộ sau giải đấu cùng Anh cán đích ở hạng 3 (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bellingham đã khép lại World Cup thành công về mặt cá nhân dù tuyển Anh chỉ xếp vị trí thứ 3. Anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi bàn 7 bàn ở một kỳ World Cup. Đồng thời, Bellingham cũng là tiền vệ đầu tiên trên thế giới có tới 7 bàn thắng ở World Cup.

Ở trận đấu tranh hạng 3, một kịch bản nghẹt thở đã diễn ra. Ngay trong hiệp một, tuyển Anh đã dội gáo nước lạnh vào lưới đối thủ khi dẫn trước tới 4-0 nhờ các pha lập công của Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18') và cú đúp của Bukayo Saka (37', 45'+1). Sang hiệp hai, tuyển Pháp vùng lên mạnh mẽ. Kylian Mbappé tỏa sáng với một cú đúp (47', 66') cùng bàn thắng của Bradley Barcola (53') giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, khiến trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng.

Những phút cuối diễn ra nghẹt thở. Phút 87, Saka đá phạt đền thành công để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 5-3 cho Anh. Dù Ousmane Dembélé gỡ thêm một bàn cho Pháp ở phút 90+6, nhưng ngay sau đó Jude Bellingham đã ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 cho tuyển Anh ở phút 90+7. Chiến thắng kịch tính này giúp tuyển Anh giành vị trí thứ 3 chung cuộc. thành tích tốt nhất của họ tại World Cup trong 60 năm qua.