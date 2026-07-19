Mbappe "nổ súng" ghi bàn, pha ăn mừng dành cho bạn gái Ester Exposito trên khán đài

Diễn viên Ester Exposito xuất hiện trên khán đài trong trận đấu mà Mbappe toả sáng.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh sáng 19/7 không chỉ nóng dưới sân cỏ với cơn mưa bàn thắng kịch tính, mà còn chiếm trọn tâm điểm truyền thông nhờ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trên khán đài: Nữ diễn viên xinh đẹp người Tây Ban Nha – Ester Exposito. Sự hiện diện của mỹ nhân series phim Elite đã tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho Kylian Mbappe, giúp anh có màn tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra tại sân vận động Hard Rock (Miami), các ống kính máy quay đã nhanh chóng phát hiện ra Ester Exposito diện trang phục quyến rũ, rạng rỡ cổ vũ trên khán đài VIP. Cú hích tinh thần từ khu vực VIP dường như đã chạm đến Kylian Mbappe, nhất là khi đội bóng của anh trải qua hiệp một thảm họa khi để tuyển Anh dẫn trước tới 4-0.

Ester Exposito xuất hiện trên khán đài (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Bước sang hiệp hai, tuyển Pháp tràn lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Phút 48, nhận đường chuyền sắc bén từ đồng đội, Mbappe thực hiện pha bứt tốc xé toang hàng phòng ngự "Tam Sư" trước khi tung cú dứt điểm đẳng cấp hạ gục thủ thành Dean Henderson, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Tiếp đó phút 66, Mbappe lại xuất sắc ghi bàn thứ 2 giúp tuyển Pháp rút ngắn tỉ số xuống 3-4 (Barcola ghi bàn trước đó phút 55).

Ngay sau khi bóng lăn vào lưới, số 10 của tuyển Pháp không ăn mừng cuồng nhiệt như thường lệ. Anh có cử chỉ như hướng về phía khán đài, đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên Tây Ban Nha xuất hiện tại World Cup 2026.

Mbappe ăn mừng hướng về phía khán đài (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Tin đồn hẹn hò giữa siêu sao bóng đá Kylian Mbappe và nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Exposito bắt đầu rộ lên vào đầu năm 2026. Dù chưa từng chính thức công khai xác nhận, cặp đôi đã nhiều lần bị cánh săn ảnh bắt gặp xuất hiện tình tứ, đi ăn tối và hôn nhau tại Madrid, Paris cùng các kỳ nghỉ ở Ibiza, Sardinia.