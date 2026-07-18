Bellingham cùng đồng đội rủ nhau đi ăn đồ nướng trước trận với Pháp

Nội bộ tuyển Anh mâu thuẫn, cầu thủ đi ăn nướng "xả hơi" trước trận tranh hạng 3 với tuyển Pháp ở World Cup.

Thất bại 1-2 đầy cay đắng trước Argentina tại bán kết đã chính thức chấm dứt giấc mơ vàng của người Anh. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng phẫn nộ từ dư luận đã lập tức nhắm vào thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức cùng các học trò đang phải hứng chịu búa rìu dư luận vì lối tiếp cận trận đấu quá thực dụng, quyết định lùi sâu phòng ngự một cách bạc nhược sau khi có bàn dẫn trước đã báo hại tuyển Anh, dâng thế trận cho Argentina lội ngược dòng ghi liên tiếp hai bàn.

Trong khi làn sóng chỉ trích từ quê nhà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau thất bại cay đắng tại bán kết, các ngôi sao của đội tuyển Anh lại bị bắt gặp đang xả hơi và thưởng thức đồ nướng BBQ trước thềm trận đấu với tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3.

Cầu thủ Anh không ăn tập trung, tách nhóm đi ăn nướng sau thất bại ở bán kết (Ảnh: Joe's Kansas)

Đoàn quân của HLV Tuchel vốn chọn Kansas làm đại bản doanh xuyên suốt giải đấu trên đất Bắc Mỹ, sau trận bán kết, 6 ngôi sao bao gồm Jude Bellingham, Morgan Rogers, Jordan Henderson, Dan Burn, Anthony Gordon và Elliot Anderson đã bị bắt gặp ghé một quán nướng tại Kansas để ăn tối. Phía cửa hàng sau đó đã hào hứng chia sẻ bức ảnh chụp chung của nhóm lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Rất cảm ơn Jude Bellingham cùng các thành viên của tuyển Anh đã ghé qua tối qua. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn vào cuối tuần này!"

Khoảnh khắc này này tiếp tục thổi bùng tranh cãi về việc các cầu thủ đã hết động lực thi đấu. Chính huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng thẳng thắn thừa nhận sự thật phũ phàng này trong buổi họp báo: "Cả cầu thủ của chúng tôi lẫn các cầu thủ Pháp đều không ai muốn đá trận này cả. Họ muốn chơi trận chung kết. Chúng tôi đã cống hiến tất cả để đạt được mục tiêu đó. Ai đến World Cup cũng là để giành chức vô địch, nhưng thực tế phũ phàng là vậy. Chúng tôi lại có ít hơn Pháp một ngày nghỉ ngơi, nhưng toàn đội sẽ bước vào trận đấu với sự chuyên nghiệp cao nhất".

Mới đây nhất, theo lộ từ phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports, nội bộ tuyển Anh đang phản ứng dữ dội sau trận đấu. "Rất nhiều cầu thủ Anh, đặc biệt là các công thần, không hề giấu giếm sự bất mãn với Tuchel. Dẫu vậy, tuyển Anh đã có mặt tại Miani để chuẩn bị cho trận đấu với Pháp vào lúc 4h00 ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam).