Nội bộ tuyển Anh mâu thuẫn sau trận thua ngược Argentina: Cầu thủ công khai bất mãn với HLV Thomas Tuchel

Chiến thuật "siêu phòng ngự" sai lầm, HLV Thomas Tuchel đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội tại World Cup.

Thất bại cay đắng của tuyển Anh trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 đang châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngầm trong phòng thay đồ. Nhiều ngôi sao kỳ cựu của "Tam Sư" được cho là vô cùng bất bình với các quyết định nhân sự và thay đổi chiến thuật mang tính "tự sát" của Huấn luyện viên Thomas Tuchel, khiến đội nhà đánh mất tấm vé vào chung kết dù chiến thắng đã ở rất gần.

Trận đại chiến tại Atlanta bước vào bước ngoặt khi Anthony Gordon tỏa sáng ghi bàn đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước trong hiệp hai. Thế nhưng, thay vì tiếp tục duy trì áp lực, HLV Thomas Tuchel lại đưa ra hàng loạt quyết định thay người gây tranh cãi khi rút cả Anthony Gordon, Reece James cùng Declan Rice ra nghỉ. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức tung Ezri Konsa, Dan Burn và tài năng trẻ Nico O'Reilly vào sân nhằm co cụm bảo toàn tỷ số.

Chính tư duy "siêu phòng ngự" này đã tước đi các phương án phản công của tuyển Anh, tạo điều kiện cho Argentina tràn lên ép sân toàn diện. Hệ quả tất yếu đã đến khi Enzo Fernandez san bằng cách biệt bằng một cú dứt điểm từ xa hiểm hóc, trước khi Lionel Messi tung đường chuyền dọn cỗ cho Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Theo tiết lộ từ phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports, nội bộ tuyển Anh đang phản ứng dữ dội sau trận đấu. "Rất nhiều cầu thủ Anh, đặc biệt là các công thần, không hề giấu giếm sự bất mãn với Tuchel. Họ không thể hiểu nổi tại sao ông lại chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và đưa Nico O'Reilly vào sân. Những phút cuối trận, tuyển Anh có tới 6 hậu vệ trên sân với 5 người là trung vệ. Quyết định này vô tình dâng quyền kiểm soát bóng cho Lionel Messi, và một thiên tài như anh ta đã trừng phạt nước Anh. Đa số các cầu thủ đều coi đây là một sai lầm nghiêm trọng", Dorsett nhấn mạnh.

Nội bộ tuyển Anh bất mãn với chiến thuật của Tuchel (Ảnh: Getty)

Làn sóng chỉ trích đang bủa vây HLV tuyển Anh. Thậm chí, cựu danh thủ Manchester United, Nicky Butt đã công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sa thải chiến lược gia người Đức ngay lập tức. Ở chiều ngược lại, HLV Tuchel dường như đang cố tình đổ lỗi cho các học trò khi ngầm ám chỉ họ đã tự ý lùi quá sâu so với chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.

Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng, hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026 vẫn chưa khép lại. Họ sẽ di chuyển đến Miami để đối đầu với tuyển Pháp trong trận tranh hạng Ba với tuyển Pháp. Đây là cơ hội để "Tam Sư" tìm kiếm danh hiệu an ủi và phá dớp toàn thua trong các trận tranh huy chương đồng lịch sử (từng thua Ý năm 1990 và thua Bỉ năm 2018).