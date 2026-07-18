Vợ cầu thủ Argentina bị Bellingham tát, lên mạng bênh chồng, gọi "cậu Be" là "kẻ vô dụng"

Vợ Valentin Barco chỉ trích Bellingham là 'kẻ vô dụng' sau va chạm nảy lửa tại World Cup.

Mâu thuẫn giữa Jude Bellingham và Valentin Barco sau trận bán kết World Cup 2026 tiếp tục leo thang khi vợ của hậu vệ người Argentina chính thức lên tiếng bênh vực chồng và công kích ngôi sao tuyển Anh.

Trên trang cá nhân, Yaz Juareguy – người mẫu kiêm KOL nổi tiếng, đồng thời là vợ của Barco đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Bellingham đánh vào tai chồng mình. Cô không ngần ngại chỉ trích siêu sao đang khoác áo Real Madrid là "kẻ vô dụng" và mỉa mai rằng anh nên "nói chuyện bằng hành động trên sân bóng".

Vợ cầu thủ Argentina lên mạng bệnh chồng (Ảnh: IGNV)

Dù phải xóa bài đăng ngay sau đó do vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, Juareguy vẫn tiếp tục đáp trả gay gắt: "Tôi không biết từ bao giờ việc ăn mừng bàn thắng lại bị cấm, còn việc ủng hộ một kẻ bạo lực thì lại được chấp nhận. Nếu thích khóc lóc như vậy thì hãy đổi sang chơi môn thể thao khác".

Nguồn cơn của vụ va chạm bắt nguồn từ bàn gỡ hòa 1-1 của Enzo Fernandez ở phút 85. Các đoạn video được công bố sau trận đấu cho thấy, thay vì chạy đến góc sân ăn mừng cùng các đồng đội, Barco lúc đó đang là cầu thủ dự bị đã lao thẳng vào sân và nhảy cẫng lên ăn mừng đầy khiêu khích ngay trước mặt các cầu thủ Anh. Hành động này đã khiến Bellingham nổi giận, lao từ phía sau tới và tác động vật lý vào đầu hậu vệ đối phương sau trận đấu.

Bellingham phản ứng, tát vào đầu cầu thủ Barco (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Vụ việc nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ giới chuyên môn. Cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson nhận định trên sóng BBC Radio 5 Live rằng hành động của Barco là "hình ảnh phi thể thao".

Đáng chú ý, ngay cả các cổ động viên Argentina cũng không đồng tình với cách cư xử của cầu thủ nhà. Nhiều người để lại bình luận mỉa mai Barco chỉ là "nhân viên tiếp nước" vì không ra sân phút nào nhưng lại thích khơi mào khiêu khích, và cho rằng việc anh bị Bellingham phản ứng là hậu quả tất yếu của hành vi "gieo gió gặt bão".