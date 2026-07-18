Chính thức: FIFA chốt thời lượng nghỉ giữa hiệp ở chung kết World Cup khác xa đồn đoán, dàn siêu sao Justin Bieber, BTS... chỉ diễn 11 phút

Giờ nghỉ giữa hiệp ở chung kết World Cup chỉ kéo dài 17 phút, dàn siêu sao Justin Bieber, Shakira, BTS... chỉ diễn 11 phút.

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, FIFA đã chính thức giải đáp một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất những ngày qua: thời lượng nghỉ giữa hai hiệp sẽ không kéo dài tới 30 phút như nhiều nguồn tin trước đó, mà chỉ dừng ở 17 phút.

Theo thông tin được FIFA gửi tới Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và Liên đoàn Bóng đá Argentina, thời gian nghỉ giữa hiệp của trận chung kết trên sân MetLife (New Jersey) sẽ chỉ dài hơn 2 phút so với quy định thông thường của bóng đá.

Trong tổng số 17 phút nghỉ, 11 phút sẽ dành cho chương trình biểu diễn âm nhạc với sự góp mặt của Shakira, Madonna và Justin Bieber, BTS, Burna Boy. Đây là khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với những dự đoán trước đó rằng FIFA sẽ dành tới hơn 30 phút cho chương trình giải trí, theo mô hình của trận Super Bowl.

Sáu phút còn lại sẽ được ban tổ chức sử dụng để lắp đặt và tháo dỡ sân khấu, đồng thời tưới lại mặt cỏ sân MetLife trước khi hiệp hai bắt đầu.

Động thái này được xem là lời giải đáp trực tiếp cho những tranh cãi bùng lên trong những ngày gần đây. Trước đó, việc FIFA công bố tổ chức show diễn giữa giờ ở trận chung kết đã khiến không ít người lo ngại trận đấu sẽ bị gián đoạn quá lâu, làm ảnh hưởng đến nhịp thi đấu của các cầu thủ.

Ảnh: The Touchline X

Thậm chí, cựu Chủ tịch FIFA Joseph Blatter còn công khai chỉ trích ý tưởng này trên mạng xã hội. Ông cho rằng World Cup đang dần trở thành "bản sao của Super Bowl" và đặt câu hỏi: "FIFA, chúng ta đang đi về đâu?".

Tuy nhiên, với thông báo mới nhất, FIFA khẳng định khoảng nghỉ giữa hai hiệp chỉ tăng thêm 2 phút so với thông lệ, thay vì kéo dài gấp đôi như những tin đồn trước đó.

Việc tưới mặt cỏ cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch nghỉ giữa hiệp. Đây là vấn đề mà tuyển Tây Ban Nha đặc biệt quan tâm trước trận chung kết, bởi ở nhiều trận đấu trước đó trên sân MetLife, mặt sân bị đánh giá là khá khô, khiến bóng lăn chậm và ảnh hưởng đến tốc độ triển khai lối chơi.

Trong khi đó, quy định nghỉ uống nước vẫn được giữ nguyên. Do thời tiết nắng nóng kéo dài tại World Cup 2026, trận chung kết vẫn sẽ có hai lần tạm dừng để các cầu thủ bổ sung nước, một lần ở giữa hiệp một và một lần ở giữa hiệp hai, giống như các trận đấu trước của giải.

Thông báo từ FIFA cũng phần nào xoa dịu những lo ngại rằng yếu tố giải trí sẽ lấn át chuyên môn trong trận đấu được chờ đợi nhất của World Cup 2026. Dù lần đầu tiên có màn trình diễn âm nhạc giữa giờ ở một trận chung kết World Cup, cơ quan điều hành bóng đá thế giới khẳng định mọi hoạt động đều được sắp xếp để không làm thay đổi đáng kể nhịp độ của trận đấu, đồng thời vẫn mang đến điểm nhấn giải trí cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

(Theo Marca)