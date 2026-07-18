Lý do Mbappé chưa thể đạt đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo

Cựu sao MU tuyên bố Mbappé vẫn chưa cùng đẳng cấp với Messi và Ronaldo, chỉ rõ điều còn thiếu.

Với 20 bàn thắng sau 20 trận tại World Cup, Kylian Mbappé đang được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. Ở tuổi 27, tiền đạo người Pháp đã vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân năm 2022 và tiếp tục là đầu tàu của Les Bleus tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, theo cựu tiền đạo Manchester United Dwight Yorke, những thành tích đó vẫn chưa đủ để Mbappé được đặt ngang hàng với hai tượng đài của bóng đá hiện đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

"Mbappé sẽ chỉ thiếu một chút"

Chia sẻ với Tribal Football, Yorke đánh giá rất cao tài năng của chân sút Real Madrid nhưng tin rằng anh sẽ khó vươn tới vị thế mà Messi và Ronaldo đã xây dựng suốt hơn hai thập kỷ. "Tôi nghĩ Kylian Mbappé sẽ chỉ thiếu một chút để có thể sánh ngang Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc đua trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Dù vậy, cựu danh thủ người Trinidad & Tobago cho rằng Mbappé hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. "Có một sự khác biệt ở đây. Cậu ấy có thể không phải cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng chắc chắn sẽ nằm trong top 5. Riêng ở World Cup, tôi tin Mbappé có thể trở thành người vĩ đại nhất lịch sử giải đấu".

Điều Messi và Ronaldo có, Mbappé vẫn chưa sở hữu

Theo Yorke, để bước vào cuộc tranh luận với Messi và Ronaldo, Mbappé cần nhiều hơn những màn trình diễn bùng nổ ở World Cup.

Ông cho rằng tiền đạo người Pháp phải duy trì thành công ở cấp CLB trong thời gian dài, đặc biệt là tại Champions League và cuộc đua Quả bóng vàng. "Để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, cậu ấy phải liên tục đưa đội bóng vào những vòng cuối Champions League, vô địch giải đấu, giành nhiều Quả bóng vàng và duy trì điều đó trong ít nhất bốn năm tới".

Đó cũng chính là điều Messi và Ronaldo đã làm được trong hơn một thập kỷ, khi thay nhau thống trị Champions League, Quả bóng vàng và liên tục duy trì phong độ ở đỉnh cao.

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World Cup bùng nổ nhưng mùa giải chưa đủ thuyết phục

Yorke không phủ nhận rằng Mbappé vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất World Cup 2026. Tiền đạo của Real Madrid ghi 8 bàn thắng, có 3 pha kiến tạo và nhiều lần tỏa sáng giúp tuyển Pháp tiến sâu tại giải đấu. "Mbappé thực sự đã thắp sáng World Cup bằng đôi chân đầy ma thuật, những pha di chuyển thông minh cùng khả năng sáng tạo và tư duy chơi bóng đặc biệt:,

Tuy nhiên, Yorke cho rằng mùa giải vừa qua của Mbappé vẫn còn thiếu điểm nhấn khi anh không giành được danh hiệu nào cùng Real Madrid. "Sau một mùa giải trắng tay với Real Madrid, Mbappé chưa đủ để được xem là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng. Dĩ nhiên, nếu tuyển Pháp vô địch World Cup, mọi chuyện có thể sẽ khác".

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Vẫn còn thời gian để viết nên di sản

Ở tuổi 27, Mbappé vẫn còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Những kỷ lục ghi bàn tại World Cup đang dần nằm trong tầm tay, còn cơ hội chinh phục Champions League và Quả bóng vàng cùng Real Madrid vẫn rộng mở.

Nhưng theo Dwight Yorke, chính những danh hiệu đó mới là "mảnh ghép" quyết định liệu Mbappé có thể bước vào ngôi đền của những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không. Nói cách khác, World Cup giúp Mbappé tiến gần hơn tới các huyền thoại, nhưng để thực sự đứng ngang hàng với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, tiền đạo người Pháp vẫn còn một chặng đường dài phải chinh phục.