Không vô địch nhưng Haaland là "người chiến thắng lớn nhất" World Cup 2026: Hơn 70 triệu fan, 900% hotsearch, 500 đứa trẻ mang tên mình

Việc Na Uy phải chia tay World Cup 2026 có thể là nỗi tiếc nuối lớn với Erling Haaland. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ sức ảnh hưởng, giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico lại trở thành bệ phóng giúp tiền đạo của Manchester City nâng tầm tên tuổi hơn bao giờ hết.

Theo truyền thông châu Âu, Haaland được xem là "người chiến thắng lớn nhất" của World Cup 2026 dù đội tuyển Na Uy không thể tiến sâu. Không phải bởi một danh hiệu, mà bởi sức hút bùng nổ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong suốt giải đấu, chân sút 25 tuổi ghi tới 7 bàn sau 5 trận, trở thành chân sút số một của Na Uy tại World Cup trong lần đầu đội tuyển này góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 26 năm. Nhưng điều khiến Haaland trở thành hiện tượng toàn cầu lại không chỉ nằm ở những bàn thắng.

Sở hữu thân hình cao 1,95 m, mái tóc vàng đặc trưng và thường được ví như một "chiến binh Viking", Haaland lại khiến người hâm mộ bất ngờ bởi tính cách hài hước, tự nhiên và không ngại tự biến mình thành "meme" trên mạng xã hội.

Theo thống kê, lượng tìm kiếm từ khóa "Haaland" trên Internet đã tăng tới 900% so với cùng kỳ năm ngoái. Những đoạn video ghi lại các biểu cảm hài hước, màn ăn mừng "chèo thuyền", những cuộc phỏng vấn đầy duyên dáng hay cả khoảnh khắc ôm theo một chú gấu mèo nhồi bông trị giá 560 bảng Anh khi lên máy bay trở về Na Uy đều trở thành hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội.

Độ nổi tiếng của Haaland hiện lớn đến mức hơn 500 trẻ em tại Peru được đặt theo tên anh, trong đó có 468 em mang tên Haaland và 91 em mang đầy đủ tên Erling Haaland.

Không chỉ chinh phục người hâm mộ bình thường, Haaland còn sở hữu một danh sách fan nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ. Kim Kardashian, Jennifer Lopez hay tài tử Tom Holland đều được cho là rất yêu thích tiền đạo người Na Uy.

Hiệu ứng World Cup cũng giúp Haaland chính thức trở thành cầu thủ Ngoại hạng Anh có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Ngôi sao Manchester City hiện sở hữu hơn 70 triệu người theo dõi, vượt qua Mohamed Salah (67,1 triệu) và Kevin De Bruyne (26,2 triệu). Thậm chí, tài khoản cá nhân của anh còn có nhiều follower hơn cả Manchester City (56,6 triệu), Manchester United (65,8 triệu), Liverpool (48,4 triệu) và Chelsea (44 triệu).

Sức hút ấy tiếp tục được thể hiện trên TikTok. Chỉ trong vài tuần diễn ra World Cup, tài khoản của Haaland tăng từ 1,1 triệu lên 16,3 triệu người theo dõi, giúp anh lập Kỷ lục Guinness với tư cách cầu thủ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng này.

Theo chuyên gia truyền thông Megan Dooley, Trưởng bộ phận PR của TAL Agency, Haaland đang làm được điều mà rất ít ngôi sao thể thao hiện đại có thể tạo ra. "Haaland không chỉ thống trị trên sân cỏ mà còn là người chiến thắng của World Cup ở ngoài sân. Cậu ấy hoàn toàn thoải mái với việc trở thành một 'meme', và đó là điều khiến một trong những cầu thủ có ngoại hình đáng sợ nhất thế giới trở nên cực kỳ gần gũi và đáng mến", bà nhận định.

Theo Megan, trong thời đại mạng xã hội, các ngôi sao không còn chỉ được đánh giá qua số bàn thắng hay danh hiệu mà còn ở khả năng tạo ra sự kết nối với người hâm mộ. Chính điều này sẽ giúp giá trị thương mại của Haaland tăng vọt trong những năm tới.

Chuyên gia này ước tính chỉ một bài đăng quảng cáo trên Instagram của Haaland hiện cũng có thể mang về từ 500.000 đến hơn 1 triệu bảng Anh, trong khi các hợp đồng đại sứ thương hiệu dài hạn hoàn toàn có thể trị giá hàng chục triệu bảng.

Thực tế, Haaland đã là một trong những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Sau bản hợp đồng gia hạn 10 năm với Manchester City, tiền đạo 25 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 74 triệu bảng Anh. Anh nhận mức lương cơ bản khoảng 28 triệu bảng mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng theo thành tích.

Ngoài ra, Haaland còn có hợp đồng giày trị giá 19 triệu bảng mỗi năm với Nike, tham gia các chiến dịch quảng bá toàn cầu của Beats by Dre, Breitling, đồng thời thu về khoảng 8,5 triệu bảng mỗi năm từ EA Sports với vai trò gương mặt đại diện của tựa game bóng đá nổi tiếng.

Nguồn thu khổng lồ giúp Haaland sở hữu cuộc sống xa hoa. Anh đang sống tại dinh thự đồng quê trị giá 6,2 triệu bảng ở Cheshire với 10 phòng ngủ, hồ nước, bể bơi ngoài trời, khu vườn rộng cùng chuồng ngựa. Tiền đạo này cũng được cấp phép xây gara bốn chỗ để cất bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 10 triệu bảng, nổi bật với chiếc Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng, Mercedes-AMG ONE, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari SF90 Stradale và Audi R8 Spyder.

Dẫu vậy, điều giúp "cơn sốt Haaland" lan rộng không phải là sự giàu có. Tiền đạo người Na Uy được biết đến với việc thường xuyên quyên tặng dụng cụ bóng đá cho trẻ em, tổ chức các cuộc thi đọc sách và từng trao tặng một cuốn sử thi Viking quý hiếm từ thế kỷ 16 cho thư viện tại quê nhà Bryne.

Ngoài bóng đá, Haaland có cuộc sống khá giản dị. Anh thích chơi Minecraft cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen, thường xuyên thiền, sử dụng liệu pháp áp lạnh để phục hồi cơ thể, đeo kính chống ánh sáng xanh nhằm cải thiện giấc ngủ và duy trì chế độ ăn khoảng 6.000 calo mỗi ngày, chủ yếu từ gan và tim bò, dù vẫn không giấu nổi niềm yêu thích với món kebab.

Sau khi chia tay World Cup, Haaland nhanh chóng tận hưởng kỳ nghỉ tại Sicily, lái mô tô nước trên du thuyền và xuất hiện đầy lịch lãm cùng bạn gái Isabel tại một sự kiện của Dolce & Gabbana.

Theo chuyên gia Megan Dooley, nếu tiếp tục duy trì phong độ trên sân cỏ đồng thời phát triển thương hiệu cá nhân như hiện nay, Haaland hoàn toàn có thể nối bước Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay David Beckham để trở thành một biểu tượng toàn cầu với sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi bóng đá.

Tú Tú.