Dàn thủ môn 6 múi ĐT Việt Nam đọ visual: Trung Kiên 1m91 sáng bừng, Lâm Tây, Patrik Lê Giang cũng không phải dạng vừa

Đội tuyển Việt Nam bước vào thử thách đầu tiên chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.
Sau gần một tháng rèn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên lúc 19h00 ngày 18/7
Tối ngày 17/7, toàn đội có buổi tập làm quen sân. Dàn thủ môn của tuyển Việt Nam lập tức gây chú ý với ngoại hình sáng bừng
Dàn thủ môn tuyển Việt Nam toàn những gương mặt cực phẩm sở hữu thể hình lý tưởng
Thủ môn Trung Kiên sinh năm 2003 trẻ nhất nhưng lại cao nhất với chiều cao 1m91
Patrik Lê Giang là gương mặt mới điển trai
Ông bố 1 con Lâm Tây vẫn luôn giữ đúng phong độ, sau bao năm vẫn cực hot khi xuất hiện
Trận giao hữu được xem là bài kiểm tra tổng duyệt mang tính quyết định, giúp ban huấn luyện hoàn thiện những mảnh ghép chiến thuật cuối cùng trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Championship 2026
Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã trải qua gần 4 tuần tập trung cao độ,
Tuy nhiên vấn đề lực lượng đang là bài toàn khó, cầu thủ số 11 Khổng Minh Gia Bảo vừa được triệu tập bổ sung lên tuyển sau khi Duy Mạnh, Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang do chấn thương
Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đang duy trì phong độ cực cao với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trên đất Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và tân binh Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) đã cung cấp cho ban huấn luyện vô số phương án tiếp cận cầu môn đối phương
Với lợi thế sân nhà, dàn siêu sao đang vào phom cùng khát khao khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn
Sức hút của tuyển Việt Nam cực nóng tại Thái Nguyên
Dàn tuyển thủ được chào đón nồng nhiệt trong buổi tập ngày 17/7
Fan vây kín lối đi vào sân của tuyển Việt Nam
Người hâm mộ đang rất chờ đợi xem hàng công "hủy diệt" của đội tuyển Việt Nam sẽ vận hành ra sao để cống hiến một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ duyên nợ Myanmar