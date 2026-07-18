Dàn thủ môn 6 múi ĐT Việt Nam đọ visual: Trung Kiên 1m91 sáng bừng, Lâm Tây, Patrik Lê Giang cũng không phải dạng vừa

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đang duy trì phong độ cực cao với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trên đất Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và tân binh Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) đã cung cấp cho ban huấn luyện vô số phương án tiếp cận cầu môn đối phương