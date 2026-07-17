Chuyến bay của Argentina bị hoãn vì giông bão, Messi mắc kẹt tại khách sạn, kế hoạch đấu Tây Ban Nha ở chung kết World Cup bị đảo lộn

Chỉ còn ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026, tuyển Argentina bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn khi không thể rời Atlanta để tới New York.

Sau màn ngược dòng kịch tính đánh bại tuyển Anh 2-1 ở bán kết, tuyển Argentina dự kiến lên đường tới New York trong ngày 16/7 (giờ địa phương) để chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo The Sun, kế hoạch của thầy trò HLV Lionel Scaloni đã bị đảo lộn khi thời tiết xấu khiến chuyến bay không thể cất cánh. Các cơn giông lớn khiến hoạt động tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta bị gián đoạn, buộc toàn bộ đội tuyển Argentina cùng ban huấn luyện và các thành viên trong đoàn phải tiếp tục lưu lại Atlanta.

Sự cố này đồng nghĩa Argentina sẽ có ít thời gian tập luyện và thích nghi với điều kiện thi đấu tại New Jersey hơn dự kiến. Thông thường, chuyến bay từ Atlanta đến New York chỉ mất khoảng 2 giờ 20 phút. Tuy nhiên, việc chỉ có thể khởi hành vào sáng hôm sau, Messi cùng đồng đội sẽ chỉ còn hơn một ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận chung kết.

Ảnh: Getty

Khó khăn đến với Argentina trong bối cảnh toàn đội vừa trải qua trận bán kết đầy căng thẳng. Đội bóng của Lionel Scaloni lội ngược dòng trước tuyển Anh nhờ các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, sau khi Anthony Gordon mở tỷ số cho "Tam sư".

Trong khi Argentina vẫn phải chờ thời tiết thuận lợi để di chuyển, đối thủ Tây Ban Nha đã có mặt tại New Jersey từ sớm và bắt đầu tập luyện tại Gotham Training Facility. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang có phong độ rất ấn tượng khi thắng Pháp 2-0 ở bán kết và mới chỉ để thủng lưới một bàn kể từ đầu giải.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 19/7 theo giờ địa phương (2h sáng ngày 20/7 theo giờ Việt Nam), trên sân MetLife (New Jersey), nơi Messi cùng đồng đội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.