HLV Kim Sang-sik: "Tôi mong ngày ĐT Việt Nam được tham dự World Cup"

HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn được thấy đội tuyển Việt Nam dự World Cup.

Chiều ngày 17/7/2026, tại SVĐ Thái Nguyên đã diễn ra buổi họp báo trước trận giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Myanmar.

Đáng chú ý, đợt tập trung của tuyển Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang khởi tranh, HLV Kim Sang-sik đã có những trải lòng đầy xúc động về khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "Thời gian qua, Đội tuyển Việt Nam tập huấn đúng vào dịp đang diễn ra World Cup 2026. Tôi và các cầu thủ cũng đã cùng nhau theo dõi một số trận đấu. Đó đều là những trận cầu rất hấp dẫn, khiến tôi thực sự mong muốn một ngày nào đó các cầu thủ Việt Nam sẽ được góp mặt tại sân chơi thế giới này. Được thi đấu ở một môi trường đỉnh cao như vậy là ước muốn và cũng là giấc mơ lớn nhất của tôi".

HLV Kim Sang-sik mong ngày đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup (Ảnh: MD)

Trở lại quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho giải Đông Nam Á. Trong 4 tuần qua, toàn đội đã tập luyện nghiêm túc, bao gồm chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc, Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu trạng thái lý tưởng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Chia sẻ về mục tiêu của trận đấu tới, HLV Kim Sang-sik khẳng định:

"Trước thềm giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026), chúng tôi đã có bốn tuần tập luyện đầy bổ ích, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Nhờ vậy, khâu chuẩn bị về mặt chiến thuật lẫn tâm lý cho toàn đội đang rất tốt. Ở trận giao hữu ngày mai, mục tiêu của chúng tôi là thể hiện hết khả năng của mình để đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu chính thức. Đội tuyển Việt Nam sẽ trình diễn những gì tốt nhất mà chúng tôi đang sở hữu".

Dù đội tuyển đang thiếu vắng một số gương mặt do chấn thương, ông Kim vẫn tỏ ra rất tự tin vào chiều sâu đội hình: "Rất tiếc khi Khuất Văn Khang, Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh không thể tiếp tục tập trung cùng Đội tuyển Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, Khổng Minh Gia Bảo đã lên hội quân cùng các đồng đội cũ. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt và đội hình không dựa dẫm vào bất kỳ cá nhân nào. Các cầu thủ sẽ thi đấu vì một khối tập thể thống nhất và chuẩn bị tốt cho từng trận đấu để tạo ra kết quả tốt nhất".

Sự góp mặt của các nhân tố mới cùng hàng loạt mũi công chất lượng đang mang đến nhiều lựa chọn biến hóa cho sơ đồ chiến thuật. Vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam cho biết: "Đội tuyển đang có sự chuẩn bị rất tốt về mọi mặt và chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cách kết hợp giữa các cầu thủ tấn công tốt nhất qua từng trận đấu. Chuẩn bị cho giải đấu này, chúng tôi có sự góp mặt của Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ vừa mới hoàn tất thủ tục nhập tịch. Có thêm một nhân tố chất lượng như vậy giúp cho hàng công của đội tuyển mạnh mẽ và tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc,... Chúng tôi đang tìm ra tổ hợp nhân sự tốt nhất cho từng trận để có thể đạt được kết quả như mong đợi".

Đánh giá về đối thủ Myanmar – đội bóng từng để thua Việt Nam 2 năm trước tại vòng bảng giải Đông Nam Á, ông Kim vẫn giữ sự thận trọng và không chủ quan: "Hai năm trước, tuyển Việt Nam từng giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Xuân Son và cậu ấy đã thể hiện rất tốt. Hiện tại, tuyển Myanmar đã có huấn luyện viên trưởng mới (ông Jorn Andersen). Tôi biết năng lực của vị chiến lược gia này đã được chứng minh tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K League). Sự xuất hiện của ông ấy chắc chắn sẽ là động lực lớn để các cầu thủ Myanmar cố gắng thi đấu tốt và chuẩn bị tinh thần vững vàng cho trận ngày mai.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/7 tại SVĐ Thái Nguyên.