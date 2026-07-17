Nhiếp ảnh gia hé lộ hậu trường bức ảnh thế kỷ Messi tắm cho Lamine Yamal: "Messi ngày ấy không biết bế trẻ con"

Sự giao thoa định mệnh giữa hai thế hệ thiên tài bóng đá hóa ra lại bắt đầu từ một buổi chụp hình đầy gượng gạo, nơi Lionel Messi 20 tuổi thậm chí còn không biết phải đặt tay vào đâu để bế một đứa trẻ năm tháng tuổi.

Tháng 12 năm 2007, một buổi chụp hình từ thiện thường niên do tờ báo thể thao Sport phối hợp cùng quỹ UNICEF tổ chức đã diễn ra tại phòng thay đồ của sân vận động Camp Nou. Người bấm máy ngày hôm đó là Joan Monfort, một nhiếp ảnh gia tự do. Ông không thể ngờ rằng, ống kính của mình đang bắt trọn một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới: Lionel Messi nâng niu cậu bé Lamine Yamal trong chậu nước.

Sự xuất hiện của Lamine Yamal trong khung hình hoàn toàn là một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Gia đình của cậu bé khi đó đang sinh sống tại khu phố nghèo Rocafonda (thuộc thị trấn Mataró) và đã may mắn trúng giải trong một chương trình bốc thăm do UNICEF tổ chức tại địa phương. Phần thưởng dành cho họ là một buổi chụp hình lưu niệm cùng một cầu thủ thuộc biên chế đội một Barcelona. Và định mệnh đã gọi tên Lionel Messi.

Khoảnh khắc Messi tắm cho Yamal gây sốt

Sự lúng túng của cầu thủ 20 tuổi

Nhớ lại khoảnh khắc bấm máy lịch sử, nhiếp ảnh gia Joan Monfort chia sẻ rằng mọi việc ban đầu diễn ra không hề dễ dàng. Khi ấy, Lionel Messi mới bước sang tuổi 20. Dù đã bắt đầu khẳng định tài năng thiên bẩm trên sân cỏ, chàng trai trẻ người Argentina ngoài đời lại là một người cực kỳ hướng nội, nhút nhát và khép kín.

"Messi bước ra khỏi phòng thay đồ và đột ngột đối mặt với một chiếc chậu tắm bằng nhựa màu xanh chứa đầy nước, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh mới năm tháng tuổi. Cậu ấy hoàn toàn bị 'đơ'. Messi không biết phải bế đứa trẻ như thế nào, cũng chẳng biết phải tương tác ra sao. Cậu ấy tỏ ra cực kỳ lúng túng và gượng gạo".

Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ, Monfort đã phải dùng đến một "vũ khí bí mật" mang theo từ nhà, đó một chú vịt cao su màu vàng vốn là đồ chơi tắm của con gái ông. Tiếng còi chíp chíp từ chú vịt nhựa cùng sự hỗ trợ sát sao từ mẹ của Lamine Yamal, bà Sheila Ebana, mới có thể giúp cậu thanh niên Messi dần thả lỏng cơ thể.

Bằng sự kiên nhẫn, Messi bắt đầu học cách khoác chiếc khăn tắm quanh người cậu bé Lamine, khơi dậy những nụ cười tự nhiên nhất của đứa trẻ. Những cái chạm tay nhẹ nhàng, ánh nhìn rụt rè nhưng ấm áp của chàng trai 20 tuổi bên cạnh một em bé vô tư đã tạo nên những shoot hình vô giá.

Bức ảnh ngủ yên 17 năm trước khi lay động thế giới

Sau buổi chụp hình năm ấy, những tấm ảnh được in trên cuốn lịch từ thiện rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng trong các kho lưu trữ suốt gần hai thập kỷ. Bản thân Joan Monfort cũng không hề hay biết danh tính của đứa trẻ trong chiếc chậu nhựa năm nào.

Mọi chuyện chỉ bùng nổ vào mùa hè năm 2024, khi cha của Lamine Yamal quyết định chia sẻ lại bức ảnh lịch sử này lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái đầy tự hào: "Sự khởi đầu của hai huyền thoại". Bức ảnh ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông toàn cầu đúng thời điểm Lamine Yamal đang rực sáng để cùng đội tuyển Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch EURO. Đến World Cup 2026, khoảnh khắc ấy một lần nữa viral bởi màn đụng độ của Messi và Yamal tại chung kết World Cup sau 19 năm.

Nhìn lại tác phẩm để đời của mình, Monfort không giấu nổi sự kinh ngạc trước sự sắp đặt của số phận. Ông ví khoảnh khắc đó như một "sự hội tụ của các chòm sao" hay một món quà kỳ diệu mà định mệnh đã dành sẵn cho bóng đá thế giới. Hai con người, đại diện cho hai thế kỷ và hai thế hệ xuất chúng nhất của lò đào tạo La Masia, đã vô tình chạm vào nhau theo cái cách giản dị và ấm áp nhất như thế.