Sốc trước trận tranh hạng 3 World Cup: Trụ cột tuyển Pháp thi đấu với vết nứt xương lưng suốt nhiều tháng, nguy cơ phải phẫu thuật

Ngay trước trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Anh, tuyển Pháp bất ngờ nhận thông tin gây sốc liên quan đến trụ cột hàng thủ William Saliba.

Theo The Sun, trung vệ 25 tuổi thực chất đã thi đấu với một vết nứt xương ở lưng trong suốt nhiều tháng qua. Chấn thương được cho là xuất hiện từ trận Arsenal để thua Bournemouth 1-2 tại Premier League hồi tháng 4, nhưng Saliba vẫn quyết định nén đau để tiếp tục ra sân cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Nguồn tin cho biết tình trạng của ngôi sao Arsenal hiện nghiêm trọng đến mức anh đang được lên kế hoạch phẫu thuật. Nếu phải lên bàn mổ, Saliba có nguy cơ nghỉ thi đấu gần một năm.

Dấu hiệu rõ nhất xuất hiện ở trận bán kết World Cup gặp Tây Ban Nha, khi Saliba buộc phải rời sân và không thể thi đấu hết trận. Sau thất bại khiến Pháp lỡ hẹn với trận chung kết, trung vệ này lần đầu lên tiếng về tình trạng của mình.

"Tôi đã gặp một số vấn đề trong nhiều tháng. Tôi phải cắn răng chịu đựng vì còn Champions League, Premier League và sau đó là World Cup. Giải đấu này chỉ diễn ra bốn năm một lần nên tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi không đạt 100% thể trạng nhưng đó không phải cái cớ", Saliba chia sẻ với L'Equipe.

William Saliba đã thi đấu với chấn thương gãy xương sống kể từ tháng 4 (Nguồn: EPA)William Saliba đã thi đấu với chấn thương gãy xương sống kể từ tháng 4 (Nguồn: EPA)

Khi được hỏi cụ thể hơn, tuyển thủ Pháp chỉ nói ngắn gọn: "Lưng của tôi đã không chịu nổi nữa".

Trong khi đó, RMC Sport tiết lộ Saliba phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Anh cũng được đội ngũ y tế tuyển Pháp điều trị liên tục và nhiều lần không thể tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội.

Dẫu vậy, HLV Didier Deschamps vẫn tin tưởng sử dụng Saliba như trụ cột nơi hàng phòng ngự. Trước trận bán kết, anh đá chính gần như toàn bộ các trận đấu của tuyển Pháp tại World Cup.

Việc Saliba có đủ thể lực ra sân ở trận tranh hạng ba với tuyển Anh hay không đang trở thành dấu hỏi lớn. Sau khi World Cup khép lại, Arsenal và HLV Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng về phương án điều trị cho trung vệ người Pháp nhằm tránh nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.