Sốc trước trận tranh hạng 3 World Cup: Trụ cột tuyển Pháp thi đấu với vết nứt xương lưng suốt nhiều tháng, nguy cơ phải phẫu thuật
Chỉ một ngày trước cuộc chạm trán tuyển Anh ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, tuyển Pháp đón tin không thể tệ hơn khi William Saliba được tiết lộ đã thi đấu với vết nứt xương lưng từ tháng 4.
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