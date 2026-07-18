Nữ phóng viên Argentina suýt bị xâm hại khi tác nghiệp World Cup 2026, được 4 CĐV đồng hương cứu giúp

Sang Mỹ đưa tin về trận bán kết World Cup giữa Argentina và Anh, nữ phóng viên Melina Moriatis không ngờ mình lại trải qua một đêm kinh hoàng ngay tại khách sạn.

Thay vì chỉ tập trung đưa tin về trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh, nữ nhà báo thể thao Melina Moriatis lại trở thành tâm điểm truyền thông sau khi tiết lộ mình vừa thoát khỏi một vụ tấn công tình dục bất thành tại Atlanta (Mỹ).

Trên trang Instagram cá nhân, nơi có hơn 680.000 người theo dõi, Moriatis đăng tải đoạn video với gương mặt thất thần, nghẹn ngào kể lại trải nghiệm mà cô gọi là "có thể đã cướp đi mạng sống của mình" nếu không có sự xuất hiện kịp thời của những người đồng hương.

"Đêm qua tôi đã phải đối mặt với một vụ tấn công tình dục bất thành tại Atlanta, hoặc thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Chính những người Argentina đã cứu mạng tôi", nữ phóng viên chia sẻ.

Theo lời kể, vụ việc xảy ra vào rạng sáng tại khách sạn Comfort Inn Atlanta. Sau khi vừa đáp chuyến bay và bước vào sảnh để làm thủ tục nhận phòng, Moriatis nhận thấy một người đàn ông liên tục bám theo mình.

Mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn khi người này bước vào cùng thang máy với cô. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nữ phóng viên lập tức chạy ra khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại rồi quay trở về quầy lễ tân cầu cứu.

Đúng lúc đó, bốn CĐV Argentina cũng đang lưu trú tại khách sạn đã nhanh chóng có mặt, đứng chắn trước Moriatis để ngăn người đàn ông tiếp cận cô lần nữa trong lúc chờ cảnh sát đến xử lý.

Theo truyền thông Argentina, bốn người hùng này là Gonzalo Perez, Juan Ignacio Turcato, Nicolas Tomasini và Fran Hidalgo. Họ đều đến từ tỉnh San Juan và sang Mỹ theo dõi hành trình của đội tuyển Argentina tại World Cup.

"Tôi muốn cảm ơn những con người này. Họ hoàn toàn không quen biết tôi nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi. Tôi không biết ở quốc gia nào khác có tinh thần đoàn kết như người Argentina hay không, sẵn sàng bảo vệ một người xa lạ đến cùng", Moriatis xúc động nói.

Các nguồn tin cho biết nhóm CĐV đã ở lại khoảng 30 phút, liên tục theo dõi và giữ khoảng cách với nghi phạm cho đến khi lực lượng chức năng có mặt. Sau sự việc, Moriatis còn phát động một chiến dịch trên mạng xã hội với mong muốn giúp bốn ân nhân có được vé xem một trận đấu của World Cup như lời cảm ơn dành cho hành động dũng cảm của họ.

Chia sẻ với tờ Tiempo de San Juan, Juan Ignacio Turcato cho biết nghi phạm có biểu hiện không bình thường. "Anh ta dường như đã sử dụng rất nhiều chất kích thích và liên tục nói chuyện một mình", Turcato kể.

Theo anh, cả nhóm cố gắng không để xảy ra xô xát mà chỉ tìm cách giữ an toàn cho nữ phóng viên. "Anh ta không còn tỉnh táo. Bạn sẽ không biết một người trong trạng thái đó có thể nguy hiểm đến mức nào", Turcato nói.

Melina Moriatis là một nhà báo thể thao kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Argentina. Ngoài các bản tin bóng đá, cô thường xuyên chia sẻ nội dung về du lịch, thể hình và hậu trường các sự kiện thể thao lớn, thu hút hơn 680.000 người theo dõi trên Instagram.

Trong kỳ World Cup 2026, Moriatis có mặt tại Mỹ để theo sát hành trình bảo vệ chức vô địch của tuyển Argentina. Tuy nhiên, chuyến công tác lần này đã để lại cho cô một ký ức không thể nào quên.

Theo truyền thông Argentina, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông bị tố bám theo và có ý định tấn công nữ phóng viên. Dù Moriatis hiện an toàn, vụ việc vẫn gây chấn động dư luận nước này, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với các nữ phóng viên và du khách khi di chuyển một mình trong thời gian diễn ra các sự kiện thể thao quy mô lớn.