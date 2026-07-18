Đến lượt tuyển Anh "khốn đốn" vì giông bão, chuyến bay bị hoãn, trận tranh hạng 3 nguy cơ đổ vỡ lịch trình!

Thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ tiếp tục trở thành cơn ác mộng hậu cần tại World Cup 2026.

Mới đây nhất, đội tuyển Anh đã bị hoãn chuyến bay tới Miami để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba với tuyển Pháp do giông bão và sấm sét dữ dội.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel có buổi tập cuối cùng tại căn cứ Kansas City vào buổi sáng 17/8 trước khi bay sang Miami. Tuy nhiên, những cảnh báo dồn dập về bão lớn và sấm sét tại bang Florida đã khiến chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ.

Lịch trình của tuyển Anh cũng bị đảo lộn vì thời tiết

Sự cố này làm đảo lộn hoàn toàn lịch trình truyền thông của "Tam Sư". Buổi họp báo trước trận đấu tại sân vận động Hard Rock với sự góp mặt của HLV Tuchel và trung vệ John Stones đã phải lùi lại muộn hơn dự kiến. Không chỉ tuyển Anh, đối thủ của họ là tuyển Pháp cũng chịu chung số phận khi buổi tập của "Gà trống Gaulois" bị gián đoạn nghiêm trọng bởi các lệnh cảnh báo sét nguy hiểm.

Đây không phải lần đầu tiên tuyển Anh nếm trái đắng từ thời tiết khó lường tại vòng chung kết năm nay. Ngay từ giai đoạn chạy đà, trận giao hữu thứ hai của họ với Costa Rica tại Orlando vào ngày 10/6 đã phải hoãn lại một tiếng đồng hồ.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn diễn ra ở vòng 16 đội trong cuộc đối đầu với Mexico. Lo ngại thời tiết xấu tại Mexico City, FIFA từng đột ngột thông báo đẩy giờ đá sớm lên tới 8 tiếng đồng hồ. Quyết định này vấp phải sự phản đối dữ dội từ cả hai liên đoàn và người hâm mộ, buộc FIFA phải hoàn tác lịch thi đấu về khung 20h00 như cũ. Dù vậy, người tính không bằng trời tính, một cơn bão quét qua ngay trước giờ bóng lăn vẫn khiến trận đấu bị trì hoãn một giờ, trước khi tuyển Anh nhọc nhằn bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Trận chung kết cũng bị lung lay?

Không chỉ trận tranh hạng Ba bị ảnh hưởng, trận tranh ngai vàng thế giới giữa Argentina và Tây Ban Nha cũng đang đứng trước những thách thức lớn về mặt chuẩn bị.

Đội tuyển Argentina của siêu sao Lionel Messi hiện đang bị "mắc kẹt" tại Atlanta do các trận bão lớn đổ bộ vào khu vực này. Việc không thể di chuyển theo đúng lộ trình dự kiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và tâm lý của các cầu thủ Nam Mỹ trước thềm trận đại chiến định đoạt ngôi vương vào Chủ Nhật.

Theo dự báo khí tượng, các cơn giông bão tại Miami có xu hướng giảm dần trước giờ bóng lăn của trận tranh hạng 3. Tuy nhiên, với tính chất thất thường của thời tiết Bắc Mỹ mùa hè này, cả ban tổ chức lẫn các đội bóng đều đang phải chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản tồi tệ nhất.