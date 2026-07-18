"Cậu Be" Bellingham có thể vượt David Beckham để trở thành tỷ phú tiếp theo của bóng đá Anh, kiếm bộn tiền sau World Cup

World Cup 2026 không chỉ giúp Jude Bellingham khẳng định vị thế ngôi sao số một tuyển Anh mà còn đưa giá trị thương hiệu của anh lên một tầm cao mới.

Dù tuyển Anh dừng bước đầy tiếc nuối trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, Jude Bellingham vẫn được xem là một trong những cầu thủ thành công nhất giải đấu. Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, tiền vệ của Real Madrid còn chứng kiến giá trị thương mại tăng vọt, đến mức truyền thông Anh nhận định anh hoàn toàn có thể trở thành tỷ phú tiếp theo của bóng đá Anh, nối gót David Beckham.

Ở tuổi 23, Bellingham được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất World Cup 2026. Màn trình diễn xuất sắc với 6 bàn thắng cùng hàng loạt trận đấu mang tính quyết định không chỉ giúp anh chinh phục người hâm mộ mà còn mở ra hàng loạt cơ hội kinh doanh trị giá hàng triệu bảng.

Theo Daily Mail, Bellingham hiện thu về hơn 40 triệu bảng mỗi năm từ mức lương tại Real Madrid cùng các hợp đồng quảng cáo. Anh đang là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn như Adidas, Louis Vuitton, EA Sports FC, Lucozade và cả Skims, thương hiệu đồ lót nổi tiếng của Kim Kardashian. Chính vì vậy, "Brand Bellingham" được xem là một trong những thương hiệu cá nhân có giá trị nhất của làng thể thao thế giới.

"Có thể vĩ đại hơn Beckham"

Mark Borkowski, một trong những chuyên gia PR hàng đầu nước Anh, cho rằng Bellingham đủ khả năng vượt qua David Beckham ở góc độ thành tích thể thao. "Tôi nghĩ Jude Bellingham hoàn toàn có thể trở thành một vận động viên vĩ đại hơn David Beckham. Còn để trở thành một thương hiệu lớn hơn Beckham thì đó là một thử thách khó hơn rất nhiều.

Thương hiệu Beckham được tạo nên nhờ sự hội tụ hoàn hảo giữa thể thao, thời trang, âm nhạc và giới người nổi tiếng ở đúng thời điểm. Trước Beckham chưa từng có cầu thủ nào tạo được sức ảnh hưởng như vậy", ông nhận định.

Dẫu vậy, theo giới chuyên môn, World Cup vừa qua đã đưa Bellingham tiến thêm một bước dài trên con đường đó. Nhiều hợp đồng thương mại mới được dự đoán sẽ sớm xuất hiện sau giải đấu, đặc biệt tại thị trường Mỹ - nơi các chuyên gia tin rằng tiền vệ người Anh có thể kiếm được nhiều tiền nhất.

Chuyên gia tài chính bóng đá Roger Bennett nhận định người Mỹ đặc biệt yêu thích Bellingham bởi sự tự tin của anh. "Tư duy của Jude rất hiếm thấy ở một người Anh. Cậu ấy thực sự mang tư duy của người Mỹ. Jude luôn xem mình là người chiến thắng và sẵn sàng nói điều đó một cách đầy tự tin. Người Anh đôi khi không thích điều này, nhưng người Mỹ thì lại rất yêu".

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Một hành động khiến cả nước Anh xúc động

Theo Mark Borkowski, điều khiến giá trị thương hiệu của Bellingham tăng mạnh không chỉ đến từ tài năng mà còn nằm ở nhân cách. Ông nhắc đến đoạn video lan truyền sau chiến thắng của tuyển Anh trước CHDC Congo. Trong khi hầu hết các cầu thủ đi thẳng vào đường hầm, Bellingham đã dừng lại để trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với nhà báo khuyết tật người Venezuela Manu Gutiérrez.

Tiền vệ Real Madrid cúi xuống nói chuyện sau khi biết quê hương của Manu vừa trải qua trận động đất kinh hoàng khiến gần 5.000 người thiệt mạng. "Đó là hành động của một con người tử tế. Có rất nhiều cầu thủ phớt lờ phóng viên, linh vật hay người hâm mộ. Messi có cả vệ sĩ để ngăn mọi người tiếp cận. Nhưng Bellingham lại rất cởi mở. Những điều như vậy mới tạo nên giá trị của một thương hiệu chứ không chỉ là những gì diễn ra trên sân cỏ", Borkowski phân tích.

Từ "kiêu ngạo" đến biểu tượng được yêu mến

Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, Bellingham từng bị HLV Thomas Tuchel mô tả là có những hành động trên sân "hơi phản cảm". Sau cú ngả bàn đèn vào lưới Slovakia tại EURO 2024, anh cũng bị chỉ trích vì hét lớn: "Who else?" (Còn ai vào đây nữa?), khiến nhiều người cho rằng anh quá kiêu ngạo.

Thế nhưng World Cup 2026 đã thay đổi đáng kể hình ảnh của tiền vệ này. Người hâm mộ không chỉ yêu thích màn trình diễn trên sân mà còn ấn tượng với cá tính gần gũi, đặc biệt là hình ảnh anh dẫn dắt toàn đội tuyển Anh cùng hát ca khúc Wonderwall của Oasis - bài hát trở thành "quốc ca" không chính thức của Tam sư tại giải đấu.

Adidas nhìn ra tiềm năng từ năm 16 tuổi

Ít ai biết Adidas đã phát hiện tiềm năng thương mại của Bellingham từ rất sớm. Tập đoàn thể thao Đức ký hợp đồng với anh khi mới 16 tuổi, còn khoác áo Birmingham City. Một năm sau, Bellingham có trận ra mắt tuyển Anh, đúng vào thời điểm người ông mà anh vô cùng yêu quý qua đời.

Sam Handy, Giám đốc bộ phận bóng đá của Adidas, cho biết Jude hội tụ mọi yếu tố mà các thương hiệu tìm kiếm. "Cậu ấy lịch sự, khiêm tốn và chuyên nghiệp. Nhưng đồng thời cũng có thần thái đặc biệt, luôn bình tĩnh dưới áp lực. Mỗi lần bước ra sân, Jude đều muốn chứng minh với cả thế giới mình có thể làm được điều gì".

Sau khi tỏa sáng tại Borussia Dortmund, Bellingham tiếp tục nối bước Beckham gia nhập Real Madrid với mức phí 113 triệu bảng. Một lãnh đạo bóng đá Tây Ban Nha nhận định: "Ngày nay người hâm mộ và các thương hiệu bị thu hút bởi chính các cầu thủ chứ không chỉ là CLB. Jude sở hữu cá tính, cách ăn mừng, phong thái và sự chân thực mà không phải ai cũng có".

Gia đình là nền tảng tạo nên Jude Bellingham

Nền tảng giúp Bellingham có được ngày hôm nay chính là gia đình. Mẹ anh, Denise, người Jude trìu mến gọi là "Nữ hoàng", đã chuyển tới Madrid sống cùng con trai sau khi anh gia nhập Real Madrid. Bà không chỉ nấu ăn, dọn dẹp, đưa con trai đi tập mà còn trực tiếp quản lý toàn bộ công việc tài chính của anh.

Bellingham từng thừa nhận: "Vai trò của mẹ tôi còn lớn hơn cả các HLV. Nếu không có mẹ, đôi khi tôi sẽ quá suy sụp khi thất bại hoặc quá phấn khích khi thành công. Chính mẹ giúp tôi luôn giữ được sự khiêm tốn. Hơn nữa, mẹ rất vui tính và chúng tôi luôn thích ở cạnh nhau".

Cha anh, Mark Bellingham, từng là cảnh sát vùng West Midlands đồng thời là chân sút huyền thoại ở các giải bán chuyên với hơn 700 bàn thắng sau khoảng 900 trận đấu. Chính ông là người đưa Jude đến sân bóng từ nhỏ và trở thành thần tượng đầu tiên trong cuộc đời con trai.

"Khi còn nhỏ, mỗi tuần tôi đều theo bố đi thi đấu. Có thể đó không phải Premier League nhưng cách bố chơi bóng, ghi bàn rồi ăn mừng khiến tôi yêu bóng đá. Sau này bố luôn cho tôi lời khuyên. Đến khi lớn hơn, mối quan hệ ấy dần chuyển từ cha - con sang HLV - cầu thủ", Bellingham chia sẻ.

Chính sự đồng hành và những hy sinh của cha mẹ đã giúp Bellingham luôn giữ được sự cân bằng giữa danh tiếng và cuộc sống. Và với những gì đang diễn ra sau World Cup 2026, nhiều chuyên gia tin rằng tiền vệ của Real Madrid đang sở hữu mọi yếu tố để trở thành thương hiệu thể thao biểu tượng của cả một thế hệ, đồng thời là cầu thủ Anh đầu tiên kể từ David Beckham có thể biến danh tiếng toàn cầu thành khối tài sản trị giá hàng tỷ bảng Anh.