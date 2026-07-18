Trọng tài Slovenia bật khóc nức nở khi được FIFA phân bắt trận chung kết World Cup 2026

Trọng tài Slavko Vincic điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Quyết định phân công tổ trọng tài điều khiển trận đấu quan trọng nhất hành tinh vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức công bố. Theo đó, vị “vua áo đen” người Slovenia – Slavko Vincic sẽ là người cầm còi trận chung kết World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina trên sân vận động MetLife.

Slavko Vincic sẽ điều khiển trận chung kết World Cup (Ảnh: Getty)

Trọng tài Vincic, 46 tuổi đã rất xúc động khi nghe tin này (Ảnh: X/FIFA)

Ngay trong buổi họp công bố quyết định, trọng tài 46 tuổi đã không giấu được sự xúc động và bật khóc nức nở. Khoảnh khắc thiêng liêng này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng từ người hâm mộ toàn cầu. Đa phần ý kiến đều cho rằng đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ của ông tại các giải đấu đỉnh cao châu Âu và thế giới những năm qua.

Tại trận tranh ngôi vương sắp tới, ông Slavko Vincic sẽ nhận được sự hỗ trợ từ hai trợ lý đồng hương là Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trong khi đó, vai trò trọng tài thứ tư được giao cho ông Adham Makhadmeh (người Jordan).

Đây sẽ là trận đấu thứ tư vị trọng tài người Slovenia làm nhiệm vụ tại kỳ World Cup lần này. Trước đó, ông đã điều hành thành công các cặp đấu giữa Brazil - Morocco (1-1), Algeria - Jordan (2-1) và trận thắng 2-0 của Mexico trước Ecuador ở vòng 1/16. Với kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh vững vàng, tổ trọng tài của ông Vincic được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt thế trận, mang lại sự công bằng và hạn chế tối đa các tranh cãi trong một trận đấu có tính chất lịch sử.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ chính thức diễn ra vào lúc 2h00 ngày 20/7. Bên cạnh màn so tài nảy lửa giữa các siêu sao sân cỏ, công tác điều hành của tổ trọng tài Vincic cũng sẽ là tâm điểm chú ý của hàng triệu khán giả khắp thế giới trong ngày hạ màn giải đấu.