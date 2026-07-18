Messi nói về bức ảnh lịch sử tắm cho Yamal: "Đúng là một sự điên rồ của định mệnh"

Trước trận chung kết lịch sử World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, siêu sao Lionel Messi đã có những chia sẻ đầy xúc động về bức ảnh mang tính biểu tượng với Lamine Yamal.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, khi được hỏi về bức ảnh "gây bão" toàn cầu chụp chung với Lamine Yamal lúc tiền đạo này còn là một đứa trẻ, Messi đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự sắp đặt kỳ diệu của số phận.

"Chà, Lamine là một cầu thủ vô cùng xuất sắc, người mà tôi luôn theo dõi sát sao vì cậu ấy thi đấu cho câu lạc bộ mà tôi yêu thương. Tôi luôn mong và cầu chúc những điều tốt lành nhất cho cậu ấy", Messi trải lòng. "Cậu ấy là một trong những biểu tượng toàn cầu ở tuổi 19, có cả một sự nghiệp phía trước và đang đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết sức mình để ngăn cản cậu ấy giành chiến thắng trong lần đối đầu này", Messi chia sẻ.

Messi bế Yamal lúc nhỏ (Ảnh: AP)

Nói về khoảnh khắc định mệnh cách đây 19 năm (tháng 12/2007), thời điểm chàng trai 20 tuổi Messi vô tình chụp ảnh bên cạnh một em bé vài tháng tuổi trong một chiến dịch từ thiện, siêu sao Argentina thừa nhận: "Sự thật thì câu chuyện về bức ảnh đó đúng là một sự điên rồ. Bởi vì trong cuộc sống, tôi đã tình cờ chụp một bức ảnh lúc cậu ấy còn là một em bé, và hôm nay cả hai lại đang chạm trán nhau ở một kỳ World Cup. Những gì tôi nói đúng là điên rồ thật, nhưng chắc chắn cậu ấy đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại".

Dù dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ đàn em tại mái nhà xưa Barcelona, Messi vẫn khẳng định ranh giới rõ ràng khi bước vào trận chiến sinh tử giành ngôi vương thế giới: "Tôi chúc cậu ấy vô vàn may mắn, bởi vì thành công của cậu ấy cũng sẽ là thành công của Barcelona. Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận đấu thật tốt để hạn chế phiên bản nguy hiểm nhất của cậu ấy. Chúng tôi sẽ nỗ lực đối phó với cả cậu ấy lẫn tuyển Tây Ban Nha – một tập thể không chỉ có mỗi Lamine mà còn sở hữu những cầu thủ vô cùng vĩ đại cùng lối chơi tuyệt vời. Và chà, chúng tôi cũng có những vũ khí của riêng mình".

Trận chung kết năm nay bước vào chương cuối với một kịch bản điện ảnh độc nhất vô nhị. Cả hai siêu sao đều đang có phong độ chói sáng, Messi vừa rực sáng ở tuổi 39 với cú đúp kiến tạo đưa Argentina vượt qua tuyển Anh ở bán kết, trong khi Lamine Yamal ở tuổi 19 đang là nguồn cảm hứng lớn nhất trong lối chơi biến ảo của Tây Ban Nha.

Cuộc đụng độ vào lúc 2h00 ngày 20/7 tại MetLife không chỉ đơn thuần là trận chiến giành chiếc cúp vàng danh giá, mà còn là khoảnh khắc chuyển giao thế hệ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu, nơi vị vua đương đại trực tiếp đối đầu với người kế vị tương lai.