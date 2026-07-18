David Beckham bị la ó giữa sự kiện vì câu trả lời "nước đôi" về Messi và chung kết World Cup Argentina vs Tây Ban Nha

Xuất hiện tại một sự kiện ở New York trước trận chung kết World Cup 2026, David Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm khi bị khán giả la ó sau khi từ chối dự đoán đội vô địch giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Chỉ còn 2 ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, David Beckham bất ngờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị hàng trăm khán giả la ó ngay trên sân khấu một sự kiện ở New York. Cựu đội trưởng tuyển Anh tham dự Fanatics Fest cùng huyền thoại bóng đá Brazil Kaká. Trong phần giao lưu với người hâm mộ, Beckham được hỏi câu tưởng chừng rất đơn giản: Theo ông, đội nào sẽ vô địch World Cup?

Tuy nhiên, thay vì đưa ra một cái tên, Beckham lại chọn cách... không chọn ai.

"Ôi trời. Tôi từng thi đấu ở Tây Ban Nha nên dành rất nhiều tình cảm cho đất nước này cũng như đội tuyển của họ. Tôi nghĩ họ đã có một kỳ World Cup tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.

Còn Argentina thì họ có Lionel Messi. Cũng như khi nói về Kaká, tôi phải nói điều tương tự về Lionel. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, nhưng còn là một con người tuyệt vời với những giá trị sống đúng đắn. Lionel luôn đối xử với mọi người theo cách mà họ xứng đáng được đối xử. Tôi đang nói hơi vòng vo...", Beckham chia sẻ.

David Beckham bị la ó ở New York sau khi anh không dự đoán được đội thắng cuộc trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha (Ảnh: DailyMail)

Khi MC tiếp tục yêu cầu ông phải đưa ra dự đoán cuối cùng, cựu danh thủ 51 tuổi vẫn nhất quyết không đứng về phía nào. "Tôi sẽ đứng ở giữa. Tôi không biết ai sẽ thắng. Tôi chỉ mong Lionel sẽ có một trận đấu thật tuyệt vì cậu ấy là một con người và một cầu thủ phi thường. Nhưng Tây Ban Nha sẽ là đối thủ cực kỳ khó chơi. Tôi sẽ không nói ai sẽ thắng. Tôi chỉ muốn ngồi xem và tận hưởng trận đấu".

Ngay khi Beckham dứt lời, nhiều khán giả bên dưới sân khấu đã đồng loạt huýt sáo và la ó vì cho rằng ông né tránh câu trả lời. Phản ứng bất ngờ này khiến cả Beckham lẫn Kaká đều bật cười.

Không tỏ ra khó chịu, cựu tiền vệ Manchester United còn hài hước đáp lại đám đông: "Lâu lắm rồi tôi mới lại bị la ó. Thực ra mấy hôm trước tôi cũng bị la ó một chút. Nhưng tôi không ngờ hôm nay lại gặp chuyện này ở đây".

Gia đình Beckham cổ vũ tuyển Anh nhưng phải nhận về nỗi buồn sau thất bại của Tam Sư trước Argentina (Ảnh: Getty)

Việc Beckham không muốn đưa ra dự đoán cũng không quá khó hiểu. Huyền thoại bóng đá Anh từng có quãng thời gian khoác áo Real Madrid, vì vậy vẫn luôn dành sự yêu mến đặc biệt cho bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi đó, Beckham cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Lionel Messi, người hiện thi đấu cho Inter Miami - CLB do chính Beckham đồng sở hữu.

Bên cạnh đó, ký ức giữa Beckham và Argentina cũng vô cùng đặc biệt. Tại World Cup 1998, ông từng nhận thẻ đỏ sau cú đá vào Diego Simeone, khiến tuyển Anh cuối cùng thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu ở vòng 1/8. Đó được xem là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất sự nghiệp của cựu tiền vệ sinh năm 1975.

World Cup 2026 cũng mang đến thêm một kỷ niệm buồn khác với Beckham. Ông gần như có mặt xuyên suốt giải đấu để cổ vũ tuyển Anh. Trước đó, Beckham cùng vợ Victoria Beckham đã ăn mừng cuồng nhiệt khi Tam sư đánh bại Na Uy ở tứ kết. Thế nhưng ở bán kết, đội tuyển Anh lại gục ngã trước Argentina. Hình ảnh Beckham ngồi trên khán đài sân Atlanta với hai tay ôm đầu đầy thất vọng, rồi được con trai Cruz Beckham ôm an ủi sau tiếng còi mãn cuộc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

(Theo DailyMail).