Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup giữa Messi và Mbappé vẫn căng thẳng, làm rõ 3 tiêu chí phân định, vị trí số 1 đang liên tục đổi chủ

Cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026 vẫn chưa ngã ngũ dù giải đấu chỉ còn hai trận cuối. Lionel Messi và Kylian Mbappé đang cùng có 8 bàn thắng, nhưng hàng loạt tiêu chí phụ của FIFA khiến cục diện vẫn có thể thay đổi đến phút chót.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh cho chức vô địch giữa Argentina và Tây Ban Nha, World Cup 2026 còn chứng kiến màn đua tranh hấp dẫn không kém ở hạng mục Chiếc giày Vàng. Hai ứng viên sáng giá nhất là Lionel Messi và Kylian Mbappé, những người đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là việc ai sẽ trở thành Vua phá lưới không chỉ phụ thuộc vào số bàn thắng, bởi FIFA đã xây dựng tới ba tiêu chí phân định trong trường hợp các cầu thủ bằng thành tích.

Tiêu chí đầu tiên: Số bàn thắng

Đây là tiêu chí đơn giản nhất. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ giành Chiếc giày Vàng.

Messi vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi cùng Argentina đá trận chung kết gặp Tây Ban Nha, trong khi Mbappé còn trận tranh hạng Ba với tuyển Anh sau khi Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết. Điều đó đồng nghĩa cả hai vẫn còn ít nhất một trận để cải thiện thành tích ghi bàn.

Tiêu chí thứ hai: Số pha kiến tạo

Nếu bằng nhau về số bàn thắng, FIFA sẽ xét tới số pha kiến tạo, được thống kê và xác nhận bởi Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật của FIFA (Technical Study Group). Theo cập nhật mới nhất, Messi đang là người chiếm ưu thế ở tiêu chí này.

Đội trưởng Argentina đã có 4 pha kiến tạo, nhiều hơn Mbappé một lần kiến tạo (3). Điều này đồng nghĩa, nếu cả hai kết thúc giải với 8 bàn thắng như hiện tại, Messi sẽ là người giành Chiếc giày Vàng.

Đây cũng là lý do siêu sao Inter Miami đang tạm thời dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên, lợi thế này chưa hề chắc chắn. Nếu Mbappé kiến tạo thêm một bàn trước tuyển Anh, còn Messi không ghi bàn cũng không kiến tạo trong trận chung kết, cả hai sẽ cùng khép lại giải đấu với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Khi đó, cuộc đua sẽ phải bước sang tiêu chí thứ ba.

Danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 sau vòng bán kết (Ảnh: FIFA)

Tiêu chí thứ ba: Số phút thi đấu

Trong trường hợp cả bàn thắng lẫn kiến tạo đều bằng nhau, FIFA sẽ trao Chiếc giày Vàng cho cầu thủ thi đấu ít phút hơn, nhằm tôn vinh hiệu suất ghi bàn. Đây là điểm Mbappé đang chiếm lợi thế.

Tiền đạo tuyển Pháp mới thi đấu 609 phút, trong khi Messi đã chơi 620 phút, tức nhiều hơn 11 phút. Nguyên nhân là Argentina phải trải qua hai trận kéo dài sang hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ, khiến Messi tích lũy nhiều thời gian thi đấu hơn.

Nếu Mbappé có thêm một kiến tạo trước Anh còn Messi không trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng nào ở trận chung kết, Chiếc giày Vàng sẽ được quyết định bằng số phút thi đấu. Hiện Mbappé đang chơi ít hơn Messi 11 phút. Vì vậy, miễn là sau hai trận đấu cuối cùng, tổng thời gian thi đấu của tiền đạo người Pháp không nhiều hơn Messi quá 10 phút, anh sẽ vượt lên để giành danh hiệu.

Một tiêu chí khác từng được nhắc đến

Trong các phân tích trước đó, một tiêu chí tiếp theo được tính đến nếu các cầu thủ vẫn ngang nhau sau bàn thắng, kiến tạo và số phút thi đấu, đó là số bàn thắng ghi được từ bóng sống, không tính các pha lập công trên chấm phạt đền.

Ở thống kê này, Messi có lợi thế khi cả 8 bàn thắng của anh đều đến từ các tình huống bóng sống. Dù từng được hưởng hai quả phạt đền trước Áo và Ai Cập, siêu sao Argentina đều không thực hiện thành công. Trong khi đó, Mbappé ghi một bàn từ chấm 11 m trong trận gặp Paraguay.

Dẫu vậy, theo quy định mới nhất được công bố, ba tiêu chí chính thức mà FIFA áp dụng để xác định chủ nhân Adidas Golden Boot vẫn lần lượt là số bàn thắng, số kiến tạo và số phút thi đấu.

Cuộc đua chỉ được quyết định ở những trận cuối

Phía sau Messi và Mbappé, Erling Haaland đã có 7 bàn nhưng không còn cơ hội nâng thành tích. Harry Kane và Jude Bellingham cùng ghi 6 bàn, trong khi Mikel Oyarzabal có 5 bàn và vẫn còn trận chung kết để cải thiện thành tích.

Điều đó đồng nghĩa cuộc đua Chiếc giày Vàng vẫn hoàn toàn chưa khép lại. Không chỉ trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha mà cả trận tranh hạng Ba giữa Pháp và Anh đều có thể quyết định chủ nhân của danh hiệu cá nhân danh giá dành cho chân sút xuất sắc nhất World Cup 2026.