Lamine Yamal đòi nuôi râu, Cucurella hứa xăm mặt HLV lên tay, giải nghệ ngay lập tức nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup

Trước thềm trận Chung kết World Cup lịch sử gặp đội tuyển Argentina, dàn cầu thủ Tây Ban Nha đều có những lời hứa chấn động.

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên các kênh truyền hình lớn của Tây Ban Nha như Movistar+ và El Partidazo de COPE, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid thẳng thắn chia sẻ về quyết định đầy bất ngờ nếu Tây Ban Nha bước lên đỉnh vinh quang thế giới:

"Nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup, tôi sẽ gọi cho HLV ngay ngày hôm sau để xin giã từ đội tuyển quốc gia. Sau khi đã giành được chức vô địch EURO và World Cup, bạn thực sự không thể mong cầu thêm điều gì nữa".

Tuyên bố này của Cucurella nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang báo thể thao uy tín như Fox Sports và OneFootball. Ở tuổi 27 – độ tuổi được coi là chín muồi nhất của một cầu thủ phòng ngự, việc úp mở khả năng chia tay màu áo đỏ khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây là minh chứng cho thấy khát khao chinh phục đỉnh cao tuyệt đối của hậu vệ này, khi việc thâu tóm cả hai danh hiệu lớn nhất cấp độ ĐTQG (EURO 2024 và World Cup) đã là một chương sự nghiệp trọn vẹn không còn gì để luyến tiếc.

Những lời hứa gây sốc của cầu thủ Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Bên cạnh lời hứa giải nghệ đầy cá tính, bầu không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển Tây Ban Nha trước trận chung kết đang tỏ ra vô cùng tự tin và thoải mái. Cucurella còn hóm hỉnh tiết lộ thêm một lời hứa "chơi lớn" khác, anh sẽ xăm trọn vẹn khuôn mặt của người thầy Luis de la Fuente lên cơ thể mình nếu ông giúp đội bóng nâng cao cúp vàng. Không chịu kém cạnh đàn anh, thần đồng Lamine Yamal cũng tuyên bố sẽ nuôi râu rậm rạp trong 3 tuần liên tiếp nếu Tây Ban Nha chiến thắng.

Hiện tại, Marc Cucurella đang là nhân tố không thể thay thế bên hành lang cánh trái của Tây Ban Nha, góp công lớn giúp đội nhà toàn thắng tại giải đấu năm nay. Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi liệu sau trận chung kết rực lửa với Argentina, Cucurella sẽ thực hiện cuộc gọi "giã từ" lịch sử hay tiếp tục cống hiến cho triều đại của HLV Luis de la Fuente.