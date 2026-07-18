Ông Trump chê HLV Anh vì "giam hãm" Harry Kane, ngợi ca pha kiến tạo thiên tài của Messi, Tuchel lập tức đáp trả!

Tổng thống Donald Trump chỉ trích HLV tuyển Anh vì biến Harry Kane thành hậu vệ.

Trận đội tuyển Anh thua ngược 1-2 trước Argentina ở bán kết vẫn gây xôn xao. Thất bại này không chỉ khiến "Tam Sư" lỡ hẹn với trận chung kết mà còn đẩy HLV Thomas Tuchel vào làn sóng chỉ trích dữ dội, trong đó có cả những phát ngôn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Làn sóng phản đối bùng phát khi ông Tuchel chủ động cho học trò lùi sâu phòng ngự quá sớm ngay đầu hiệp hai để bảo toàn tỷ số 1-0. Chiến thuật thực dụng này khiến tiền đạo chủ lực Harry Kane hoàn toàn bị cô lập và không có nổi một chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Đỉnh điểm của sự sai lầm là việc rút tiền đạo cánh Anthony Gordon ra nghỉ ở phút 72 để thay bằng hậu vệ Ezri Konsa. Canh bạc này thất bại thảm hại khi Lionel Messi tỏa sáng với hai đường kiến tạo ở những phút cuối trận, giúp Argentina lội ngược dòng thành công.

Tổng thống Donald Trump đã thẳng thắn châm biếm quyết định kéo Harry Kane về đá thủ là một sự "bất thường". Ông Trump nhận định: "Tôi nghĩ tuyển Anh đã sai lầm khi biến một tiền đạo thành cầu thủ phòng ngự. Họ có bàn dẫn trước, rồi lại rút ngôi sao sáng nhất về đá thủ. Tất nhiên tôi không phải HLV, nhưng quyết định đó rõ ràng là kỳ lạ".

Ông Trump chê lối chơi của tuyển Anh trước Argentina (Ảnh: Getty)

Ông còn đưa ra những quan sát chi tiết về tình huống dẫn đến bàn thua quyết định của tuyển Anh. Ông phân tích cách Messi thoát khỏi sự kèm cặp của hệ thống phòng ngự: "Messi bị kèm rất chặt bởi một cầu thủ xuất sắc. Rồi đột nhiên cậu ấy lách sang phải, còn cầu thủ kia thì chỉ biết đứng im ở đó. Messi có thừa thời gian để tung ra một quả tạt chính xác. Quá hoàn hảo và đó là dấu chấm hết cho trận đấu. Thật là một màn trình diễn thiên tài".

Trước những lời gáo nước lạnh từ ông Trump, HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng đáp trả trong cuộc họp báo tại Miami trước trận tranh hạng 3. Khi được hỏi về nhận xét của ông Trump, chiến lược gia người Đức thẳng thừng bật lại: "Chúng tôi đã chơi với một khối đội hình lùi sâu. Đó là điều bình thường khi bị đối phương dồn ép, tất cả các đội bóng đều phải phòng ngự như vậy thôi".

Ông chia sẻ thêm: "Nếu cần ai đó đứng ra chịu báng, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đây là nỗi đau và là vết sẹo mà cá nhân tôi cùng các cầu thủ phải mang theo. Chúng tôi phải học cách sống chung với thất bại này".

Hiện tại, hàng loạt cựu tuyển thủ Anh đang kêu gọi sa thải chiến lược gia người Đức, trong đó Nicky Butt gắn mác chiến thuật này là "điên rồ". Mặc dù áp lực dư luận đang lên đến đỉnh điểm, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên bố vẫn tuyệt đối tin tưởng và đứng về phía HLV trưởng.

Tuchel còn hợp đồng đến sau Euro 2028, khẳng định ông không có ý định từ chức. Trận tranh hạng ba sắp tới với tuyển Pháp sẽ là cơ hội cuối cùng để "Tam Sư" vớt vát danh dự với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.