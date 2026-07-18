Diễn biến 19h00 hôm nay, Đội tuyển Việt Nam đấu Myanmar: Xuân Son, Tài Lộc đá chính

Cập nhật thông tin trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam:

Vào lúc 19h00 ngày 18/7, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ Myanmar trên sân nhà trong khuôn khổ trận giao hữu quốc tế. Đây được xem là màn tổng duyệt mang tính quyết định để huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, thử nghiệm lối chơi và tạo đà tâm lý vững chắc trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu

Trước thềm trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu phong độ khá ấn tượng sau chuyến tập huấn hiệu quả tại Hàn Quốc. Thống kê ghi 8 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần qua các trận giao hữu gần nhất là minh chứng cho thấy những tín hiệu vô cùng tích cực. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của từng cầu thủ, mà còn định hình rõ nét bộ khung cho đội tuyển.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách triệu tập lần này là sự xuất hiện của các chân sút nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Sự góp mặt của họ được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới, tăng cường tính cạnh tranh và nâng tầm chất lượng cho hàng công của "Những chiến binh Sao vàng". Bên cạnh đó, dàn trụ cột quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung vẫn duy trì được phong độ ổn định, tiếp tục là điểm tựa vững chắc trong lối chơi mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Myanmar lại đang bước vào một giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Việc bổ nhiệm tân huấn luyện viên Jorn Andersen vào đầu tháng 7 khiến đội bóng này cần thêm thời gian để thấm nhuần triết lý mới và xây dựng một bộ khung ổn định. Dù vẫn sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm và quen mặt với khán giả Việt Nam như Maung Maung Lwin hay Lwin Moe Aung, song chất lượng đội hình chung của Myanmar ở thời điểm hiện tại vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đội chủ nhà.

Đối với HLV Kim Sang-sik, mục tiêu ở trận đấu này không chỉ thuần túy là kết quả. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn sẽ tiếp tục xoay tua đội hình, thử nghiệm các phương án chiến thuật linh hoạt nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, một chiến thắng thuyết phục trên sân nhà vẫn là cái đích mà toàn đội hướng tới để tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho các cầu thủ.