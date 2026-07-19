Mbappe cô độc trong "thảm bại" 0-4 của Pháp trước Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup

Chỉ trong hiệp 1, Pháp đã thua Anh đến 4 bàn.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại sân vận động Hard Rock đang chứng kiến một trong những kịch bản điên rồ và cay đắng nhất lịch sử bóng đá Pháp. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số không tưởng: 4-0 nghiêng về đội tuyển Anh. Nhưng vượt lên trên bảng tỷ số, thứ để lại dư vị chát chúa nhất cho người hâm mộ chính là hình ảnh Kylian Mbappé – biểu tượng lớn nhất của bóng đá Pháp đương đại hoàn toàn cô độc, bất lực nhìn hệ thống xung quanh mình sụp đổ tan tành.

Trước một đội tuyển Anh ra sân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột như Harry Kane hay Jude Bellingham (ngồi dự bị), người ta kỳ vọng bản lĩnh của nhà cựu vương thế giới sẽ giúp Pháp áp đặt thế trận. Nhưng thực tế, những gì diễn ra tại Florida là một thảm họa phòng ngự mang tính hệ thống. Gáo nước lạnh dội vào người Pháp, họ kết thúc hiệp 1 với 4 bàn thua.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Nhìn cách Mbappé thi đấu trong hiệp 1, người ta thấy rõ sự ngột ngạt. Khi tuyến giữa của Pháp hoàn toàn lép vế trước sự cơ động của Declan Rice, nguồn bóng cung cấp cho hàng công bị cắt đứt. Mbappé liên tục phải lùi sâu tận giữa sân để xin bóng. Anh phải tự mình xoay sở, tự mình đi bóng đột phá trước vòng vây của 3, thậm chí 4 cái bóng áo trắng. Các đối tác xung quanh anh, từ Michael Olise đến Désiré Doué, đều lạc nhịp và liên tục chuyền hỏng. Siêu sao của Real Madrid gần như cắt đứt liên lạc với phần còn lại của đội bóng.

Hình ảnh lột tả trọn vẹn sự bất lực ấy diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một. Khi Saka ăn mừng bàn thắng thứ 4 đầy ngạo nghễ, máy quay hướng về phía Mbappé. Anh đứng chống tay bên phần sân đối phương, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và ức chế. Anh không chỉ bất lực trước đối thủ, mà bất lực trước chính sự rệu rã, thiếu sức sống của các đồng đội xung quanh mình. Trận tranh hạng ba chưa kết thúc, nhưng với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, đây chắc chắn sẽ là một trong những chương buồn nhất trong sự nghiệp quốc tế của Kylian Mbappé.