4h00 ngày 19/7, Pháp đối đầu Anh: Đại chiến đôi công rực lửa tranh hạng 3 World Cup 2026

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh lúc 4h00 ngày 19/7 tranh hạng 3 World Cup 2026.

Nếm trải nỗi đau cay đắng tại bán kết World Cup 2026, hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu là Pháp và Anh sẽ chạm trán nhau trong trận tranh hạng ba diễn ra vào lúc 4h00 ngày 19/7 (giờ Việt Nam). Dù không thể đi đến trận đấu cuối cùng, màn thư hùng này vẫn hứa hẹn mang lại một bữa tiệc bóng đá đôi công rực lửa và rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khi cả hai đội đều sở hữu những động lực to lớn để cống hiến.

Thông tin trước trận đấu

Với đội tuyển Pháp, cuộc đối đầu này mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây sẽ là trận đấu thứ 187 và cũng là lần cuối cùng chiến lược gia kỳ cựu Didier Deschamps ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Les Bleus, khép lại triều đại huy hoàng kéo dài 14 năm. Bên cạnh đó, siêu sao Kylian Mbappé cũng có động lực cá nhân rất lớn khi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 pha lập công và hướng tới danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup thứ hai liên tiếp.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel cũng đang sở hữu những quân bài có khả năng gây đột biến cao như Jude Bellingham hay thủ quân Harry Kane. Bản thân Kane hiện đã có 6 bàn thắng và vẫn nuôi hy vọng bám đuổi Mbappé trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của "Tam sư" nằm ở hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Họ đã để thủng lưới tới 8 lần từ đầu giải, chỉ giữ sạch lưới trước các đối thủ yếu như Ghana, Panama và phải nhận bàn thua ở cả 4 trận knock-out gần nhất. Trước một hàng công giàu tốc độ và chơi cơ động của Pháp, hàng thủ chắp vá của người Anh được dự báo sẽ có một ngày làm việc vô cùng vất vả.

Về mặt lực lượng, cả hai chiến lược gia nhiều khả năng sẽ thực hiện những sự xoay tua nhân sự do bài toán chấn thương và thể lực. Tuyển Pháp chịu tổn thất khi trung vệ trụ cột William Saliba vắng mặt vì chấn thương lưng. Trong khi đó, tuyển Anh chắc chắn thiếu vắng Jordan Henderson do gãy cổ tay, còn tiền vệ Declan Rice có thể được cho nghỉ ngơi sau chuỗi trận cày ải liên tục.

Lịch sử đá trận tranh hạng ba World Cup đang hoàn toàn ủng hộ Pháp. Trong quá khứ, Pháp đã thắng 2 trên 3 lần tham dự vòng đấu này (vào các năm 1958 và 1986). Ngược lại, người Anh dường như không có duyên với tấm huy chương đồng khi toàn thua trong cả hai lần lọt vào trận tranh hạng ba (năm 1990 và 2018).