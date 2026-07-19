Mbappe day dứt: "Tôi thà không làm Vua phá lưới để vào chung kết World Cup, Messi chắc chắn sẽ ghi bàn ngày mai"

Giấc mơ dang dở của Kylian Mbappe và nỗi day dứt với người thầy Deschamps.

Khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng một thất bại cay đắng trước đội tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup, Kylian Mbappe đã có những chia sẻ vô cùng chân thật về màn trình diễn của toàn đội, nỗi áy náy với người thầy của mình và cả những nuối tiếc về một giấc mơ dang dở. Đối với ngôi sao người Pháp, những danh hiệu cá nhân lúc này hoàn toàn vô nghĩa trước thất bại của tập thể.

"Thành thật mà nói, tôi thà không làm vua phá lưới để được góp mặt ở trận chung kết World Cup", Mbappe chia sẻ.

Mbappe lập cú đúp, tuyển Pháp vẫn thua Anh 4-6 (Ảnh: Getty)

Nhìn lại cục diện trận đấu, đội trưởng tuyển Pháp không ngần ngại thừa nhận sự yếu kém của đội nhà trong nửa đầu trận đấu. "Tôi có thể hiểu được nếu một số người nghĩ rằng hiệp một là một trò hề", tiền đạo 28 tuổi nói.

Anh lý giải về sự hụt hơi của nhà cựu vô địch: "Chúng tôi đã hoàn toàn choáng váng và đối thủ đã thực sự thức tỉnh chúng tôi. Nếu phải giải thích, tôi sẽ nói rằng lúc đó chúng tôi chỉ là những con người bình thường, nhưng đáng tiếc là ở đẳng cấp này, bạn không thể cho phép bản thân chỉ là những con người".

Dù tuyển Pháp đã lột xác hoàn toàn sau giờ nghỉ, trở lại với hình ảnh của những "cỗ máy" đích thực, nhưng mọi thứ đã quá muộn. "Trong hiệp 2, chúng tôi đã trở lại là những cầu thủ đẳng cấp cao và những cỗ máy tâm lý không còn cảm xúc", Mbappé cho biết.

Nhưng việc không thể giành chiến thắng chung cuộc đã để lại trong anh một nỗi day dứt lớn, đặc biệt là đối với huấn luyện viên Didier Deschamps. Đứng dưới tư cách là thủ quân, Mbappe nghẹn ngào chia sẻ về người thầy của mình: "Chúng tôi đã muốn giành chiến thắng vì ông ấy. Thật không may, hiệp một mang lại cảm giác như chúng tôi đã bỏ rơi và khiến ông ấy thất vọng. Đó hoàn toàn không phải là điều chúng tôi muốn làm. Dẫu vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông vì tất cả. Trận đấu này sẽ không thể làm hoen ố đi di sản huyền thoại của ông".

Mbappe vẫn áy náy vì không thể chiến thắng trong ngày khép lại di ản của HLV Deschamps (Ảnh: Getty)

Dù phải dừng bước, giải đấu năm nay một lần nữa chứng minh đẳng cấp khác biệt của số 10 tuyển Pháp. Ở tuổi 28, Kylian Mbappe đã tự tay tạc nên một bức tượng đài sừng sững trong lịch sử World Cup với hiệu suất tấn công vô tiền khoáng hậu đóng góp vào 28 bàn thắng chỉ sau 22 lần ra sân. Trước đó, anh đã ghi 4 bàn tại World Cup 2018; có 8 bàn cùng 2 kiến tạo tại World Cup 2022; và tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ với 10 bàn, 4 kiến tạo tại kỳ World Cup 2026 này.

Khép lại hành trình của mình trong sự tiếc nuối, tiền đạo người Pháp vẫn thể hiện sự quan tâm đến trận chung kết sắp diễn ra. Khi được phóng viên hỏi về người đàn anh từng sát cánh trong màu áo CLB PSG, Mbappe khẳng định với một niềm tin tuyệt đối: "Leo Messi sẽ ghi bàn vào ngày mai. Anh ấy luôn ghi bàn".