Olise phá kỷ lục 56 năm của "vua bóng đá" Pele nhưng vẫn để lại vết gợn đầy tiếc nuối

Olise rực sáng ở World Cup 2026 nhưng vẫn lỡ hẹn với bàn thắng.

Tại kỳ World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, tiền vệ Michael Olise đã chính thức khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới bằng một màn trình diễn đỉnh cao vô tiền khoáng hậu. Dù đội tuyển Pháp phải ngậm ngùi nhận thất bại 4-6 trước Anh trong trận tranh hạng Ba đầy kịch tính, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich vẫn kịp để lại một dấu ấn vĩ đại khi trực tiếp kiến tạo cả hai bàn thắng cho Kylian Mbappe vào các phút 48 và 66.

Với hai đường dọn cỗ quyết định này, Olise đã nâng tổng số pha kiến tạo tại giải đấu năm nay lên con số 7. Thành tích xuất sắc này giúp anh chính thức xô đổ kỷ lục 6 pha kiến tạo trong một kỳ World Cup do "Vua bóng đá" Pele thiết lập từ năm 1970 - một cột mốc đã tồn tại vững chãi suốt 56 năm qua và từng được xem là bất khả xâm phạm. Hành trình đi vào lịch sử của tiền vệ sinh năm 2001 được duy trì xuyên suốt giải đấu, bắt đầu từ đường kiến tạo ở trận ra quân gặp Senegal, tiếp nối bằng hai cú đúp kiến tạo trước Iraq và Thụy Điển, trước khi hoàn tất kỷ lục trong cuộc đối đầu với Tam Sư.

Olise trở thành người kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử World Cup (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở đó, World Cup 2026 còn là bệ phóng đưa tên tuổi của Olise lên một tầm cao mới khi anh liên tục xô đổ những giới hạn. Tính cả thành tích ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong mùa giải năm nay, Olise đã chạm mốc 36 đường kiến tạo, chính thức vượt qua kỷ lục 34 pha kiến tạo trong một mùa giải do siêu sao Lionel Messi nắm giữ trước đó. Nhưng tính các kỳ World Cup, Olise vẫn còn kém Leo Messi 5 pha, người đang giữ kỷ lục kiến tạo nhiều nhất mọi thời đại tại giải đấu này.

Tuy nhiên, giải đấu lần này cũng để lại cho Olise và người hâm mộ không ít sự nuối tiếc. Dù chơi bùng nổ và sắm vai "linh hồn" trong lối chơi của tuyển Pháp, anh lại hoàn toàn trắng tay ở danh sách ghi bàn.

Dù khép lại hành trình World Cup 2026 mà chưa thể tự mình xé lưới đối phương, Michael Olise vẫn có một giải đấu thành công vang dội trên phương diện cá nhân. Bước qua những tiếc nuối của người hâm mộ, kỷ lục vĩ đại vượt qua Pele và Messi chính là lời khẳng định đanh thép cho vị thế một trong những chân chuyền xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại của ngôi sao 24 tuổi.