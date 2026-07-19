Bellingham mê "skinship", lại gây sốt vì hôn đồng đội ăn mừng

Khoảnh khắc Bellingham ăn mừng khi ghi bàn vào lưới tuyển Pháp viral khắp cõi mạng.

Bên cạnh cơn mưa 10 bàn thắng kịch tính trong chiến thắng 6-4 của đội tuyển Anh trước Pháp sáng nay (19/7), khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc giữa tiền vệ Jude Bellingham và người đàn anh Jordan Henderson đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất tại vòng chung kết năm nay.

Ngay sau cú solo ngoạn mục ở phút 90+8 để ấn định tỷ số, tiền vệ mang áo số 10 đã hướng về phía băng ghế dự bị và có màn ăn mừng đầy phấn khích cùng Henderson. Cả hai tái hiện lại phong cách "trán chạm trán" quen thuộc, nhưng lần này Bellingham còn chủ động ôm chặt và dành cho cựu tiền bối Liverpool một nụ hôn lên trán đầy tình cảm.

Bellingham hôn đồng đội ăn mừng (Ảnh: Getty)

Đối với người hâm mộ Tam Sư, những hành động thân mật (skinship) này từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của Bellingham mỗi khi cảm xúc thăng hoa trên sân cỏ. Phong cách chiến đấu máu lửa trên sân và tính cách ấm áp, không ngại thể hiện tình cảm ngoài đời giúp ngôi sao 23 tuổi chiếm trọn cảm tình từ người hâm mộ. Cái ôm siết chặt với Henderson không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối và tinh thần gắn kết bền chặt trong phòng thay đồ của đội tuyển Anh tại kỳ World Cup lịch sử.

Khoảnh khắc ăn mừng thân thiết của cậu Be với các đồng đội (Ảnh: Getty)

Bellingham khép lại giải đấu với 7 bàn thắng (Ảnh: Getty)

Bellingham giữa các đồng đội (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty