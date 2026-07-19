20.000 CĐV Argentina tạo thành biển người "nuốt trọn" Times Square trước chung kết World Cup, mưa lớn cũng không dập tắt cơn cuồng Messi

20.000 CĐV Argentina "nhuộm xanh" Quảng trường Thời đại trước chung kết World Cup, mưa lớn, cảnh báo lũ quét không cản nổi sức nóng.

Theo truyền thông Argentina, khoảng 20.000 người hâm mộ đã tham gia buổi banderazo - màn diễu hành, cổ vũ truyền thống trước mỗi trận đấu lớn của đội tuyển quốc gia. Từ chiều đến tối 18/7 (giờ địa phương), khu vực trung tâm Manhattan phủ kín sắc xanh - trắng của quốc kỳ Argentina cùng vô số lá cờ, biểu ngữ và áo đấu mang tên Lionel Messi.

Tiếng trống, tiếng hò reo cùng những bài hát cổ động vang vọng khắp các tuyến phố. Bài hát "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo" (Vì Malvinas, vì Diego, vì kỳ World Cup cuối của Leo) liên tục được hàng nghìn CĐV đồng thanh cất lên, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ngay giữa trung tâm New York.

Không chỉ người Argentina, nhiều du khách và người dân địa phương cũng bị cuốn vào bữa tiệc bóng đá. Các nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn tại Broadway bất ngờ hòa theo tiếng trống của đám đông, nhảy múa và ăn mừng cùng các CĐV Nam Mỹ.

Khung cảnh khiến nhiều người ví Times Square chẳng khác nào Quảng trường Obelisk ở Buenos Aires - nơi vốn là "thánh địa" ăn mừng của người Argentina sau mỗi chiến thắng lịch sử.

Ảnh: Juano Tesone

Ảnh: Juano Tesone

Ảnh: Juano Tesone

Ảnh: Juano Tesone

Không khí lễ hội diễn ra bất chấp việc khu vực Manhattan đông nghẹt người. Cảnh sát phải liên tục điều tiết giao thông và dựng rào chắn để ngăn đám đông tràn xuống lòng đường. Dẫu vậy, dòng người vẫn không ngừng đổ về khiến nhiều góc phố rơi vào tình trạng quá tải.

Khắp Times Square xuất hiện những tấm bìa carton viết tay của người hâm mộ tìm mua vé xem chung kết. Theo truyền thông địa phương, giá vé trên thị trường chợ đen đã vượt mốc 8.000 USD. Bên cạnh đó là những lá cờ mang hình Diego Maradona, áo số 10 của Messi và đủ loại biểu ngữ thể hiện niềm tin vào chức vô địch thế giới thứ tư.

Với người hâm mộ Argentina, đây không chỉ là màn khởi động trước trận chung kết mà còn là dịp để tri ân hành trình đầy cảm xúc của đội tuyển dưới thời Lionel Scaloni. Từ Kansas City, Dallas, Miami đến Atlanta, ở bất cứ nơi nào Albiceleste thi đấu, những buổi "banderazo" đều diễn ra với quy mô lớn và Times Square là điểm dừng cuối cùng trước trận chiến quyết định.

Ảnh: Juano Tesone

Ảnh: Juano Tesone

Argentina bước vào trận chung kết sau màn ngược dòng kịch tính trước tuyển Anh, trong khi Tây Ban Nha vượt qua Pháp để giành vé đi tiếp. Cuộc đối đầu tại sân MetLife không chỉ quyết định ngôi vương World Cup 2026 mà còn có thể trở thành trận đấu cuối cùng của Lionel Messi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bởi vậy, với hàng vạn CĐV có mặt tại Times Square, đây không đơn thuần là một buổi cổ vũ. Đó là lời hẹn với lịch sử, là niềm hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chiếc cúp vàng thêm một lần nữa và đưa ngôi sao thứ tư về với Argentina.