Mbappe gây tranh cãi vì hành động kỳ lạ ở đường hầm

Khoảnh khắc không có trên truyền hình gây tranh cãi của Mbappe.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh không chỉ cống hiến một cơn mưa bàn thắng điên rồ, mà còn để lại những khoảnh khắc đầy tranh cãi xoay quanh siêu sao Kylian Mbappe. Hành động đổi áo ngay trong giờ nghỉ giữa trận cùng nụ cười khó hiểu của tiền đạo sinh năm 1998 đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Rạng sáng ngày 19/7, người hâm mộ bóng đá thế giới đã được chứng kiến một trong những hiệp đấu kỳ lạ nhất lịch sử World Cup khi tuyển Pháp bị "Tam Sư" nghiền nát với tỷ số đậm đà 0-4 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Giữa bầu không khí thất vọng tột cùng của "Les Bleus", ống kính truyền hình đã bắt trọn một khoảnh khắc gây ngỡ ngàng trong đường hầm, Mbappe bước ra với chiếc áo đấu của tuyển Anh trên tay, trong khi tiền vệ Declan Rice phía bên kia chiến tuyến đang cầm chiếc áo số 10 của đội tuyển Pháp.

Màn đổi áo ngay khi kết thúc hiệp một – thời điểm đội nhà đang vỡ trận ngay lập tức vấp phải những phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn. Bình luận trực tiếp trên sóng FOX Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh Owen Hargreaves không ngần ngại dùng từ "rất kỳ lạ" để mô tả hành động này, đồng thời nhấn mạnh đây là điều tối kỵ ở một trận đấu đỉnh cao. Không dừng lại ở đó, tiền đạo của Real Madrid còn bị bắt gặp đang nở nụ cười vô cùng thoải mái khi trò chuyện cùng người thầy cũ Thomas Tuchel trước khi bước vào hiệp hai. Sự bình thản đến mức khó tin của Mbappe giữa "tâm bão" khiến không ít cổ động viên Pháp cảm thấy bất bình.

Khoảnh khắc gây khó hiểu của Mbappe

Tuy nhiên, thiên tài luôn có lối đi riêng và cách vượt qua áp lực đặc biệt. Nụ cười và sự thư thái trong phòng thay đồ hóa ra lại là liều thuốc tâm lý hoàn hảo giúp thủ quân tuyển Pháp rũ bỏ gánh nặng.

Bước vào hiệp hai, Mbappe thể hiện một bộ mặt hoàn toàn bùng nổ. Chỉ trong vòng 22 phút có mặt trên sân, chân sút 28 tuổi liên tiếp ghi 2 bàn thắng đẳng cấp, châm ngòi cho màn lội ngược dòng không tưởng của Pháp. Dù chung cuộc tuyển Pháp vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số sát nút 4-6 trong một trận cầu có tới 10 bàn thắng, nhưng màn trình diễn cá nhân của Mbappe đã làm lu mờ tất cả những lời tranh cãi trước đó.

Cú đúp ngoạn mục vào lưới tuyển Anh không chỉ nâng tổng số pha lập công của Mbappe tại kỳ World Cup năm nay lên con số 10, giúp anh tạm thời vượt qua Lionel Messi (8 bàn) trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, mà còn đưa anh đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới. Với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup, tiền đạo người Pháp chính thức vượt qua kỷ lục 21 bàn của chính Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu vĩ đại này.