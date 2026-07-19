"Rô béo" nói thật: Cristiano Ronaldo không còn đủ sức đá World Cup

Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazario nhận định rằng sân chơi World Cup hiện tại đã vượt quá giới hạn chịu đựng về mặt thể chất của Cristiano Ronaldo.

Xuất hiện trong chương trình bình luận "Resenha do 9" trên sóng truyền hình ESPN Brasil , cựu tiền đạo lừng danh Ronaldo Nazario (Rô béo) đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn cũng như tương lai của người đàn em trùng tên Cristiano Ronaldo sau chiến dịch World Cup 2026.

Theo "Người ngoài hành tinh", đẳng cấp và bản năng săn bàn của CR7 là điều không cần phải bàn cãi. Ở độ tuổi ngoài 40, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr vẫn đang duy trì một nền tảng thể lực đáng kinh ngạc và hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao tại giải Vô địch quốc gia Ả-rập Xê-út (Saudi Pro League). Thực tế tại vòng bảng World Cup vừa qua, Cristiano Ronaldo vẫn chứng minh giá trị bản thân bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, bao gồm bàn thắng tung lưới Croatia hay cú đúp đẳng cấp trước Uzbekistan.

Tuy nhiên, Ronaldo Nazario nhấn mạnh có một ranh giới rất lớn giữa việc duy trì phong độ ở câu lạc bộ và việc chinh chiến tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Huyền thoại người Brazil phân tích:

"Cristiano vẫn rất xuất sắc và hoàn toàn có thể tiếp tục ghi bàn tại Saudi Arabia. Nhưng World Cup lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là giải đấu đòi hỏi cường độ thể chất cực kỳ khủng khiếp với mật độ thi đấu dày đặc. Ở độ tuổi hiện tại, sân chơi này thực sự đã quá sức đối với cậu ấy".

Ronaldo béo thẳng thắn nói về giới hạn của Ronaldo CR7 (Ảnh: Getty)

Nhận định của "Rô béo" trùng khớp với những gì diễn ra trong thực tế tại vòng knock-out vừa qua. Trước các đối thủ sở hữu lối chơi áp sát, giàu tốc độ và va chạm thể lực mạnh mẽ, siêu sao người Bồ Đào Nha đã gặp không ít khó khăn trong việc duy trì tầm ảnh hưởng lên lối chơi chung suốt 90 phút. Hệ quả là hành trình của Bồ Đào Nha đã phải dừng lại ở vòng 16 đội sau thất bại nghiệt ngã 0-1 trước Tây Ban Nha bởi bàn thắng muộn ở phút bù giờ.

Bên cạnh trường hợp của CR7, nhà vô địch World Cup 2002 cũng lấy dẫn chứng về Neymar để nói về quy luật đào thải khắc nghiệt của thời gian đối với các ngôi sao lớn khi bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp. Theo ông, việc chấp nhận giới hạn của cơ thể tại các giải đấu lớn là điều mà bất kỳ huyền thoại nào cũng phải đối mặt.