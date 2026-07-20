Xúc động khoảnh khắc Lamine Yamal tiến tới ôm chặt và an ủi Messi sau màn thư hùng lịch sử ở chung kết World Cup 2026

Sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026, một trong những hình ảnh gây xúc động nhất là khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm chặt Lionel Messi - người vừa khép lại giấc mơ bảo vệ ngôi vương cùng Argentina.

Lamine Yamal tiến tới ôm và an ủi Messi

Khi mọi ánh đèn đều hướng về lễ đăng quang của Tây Ban Nha, một khoảnh khắc rất đẹp đã diễn ra ngay trên sân cỏ MetLife. Lamine Yamal, ngôi sao trẻ sáng giá nhất của La Roja, chủ động bước đến ôm chầm lấy Lionel Messi sau khi trận chung kết World Cup 2026 khép lại. Messi siết chặt đàn em trong vòng tay, ánh mắt trầm ngâm nhưng đầy ấm áp sau thất bại cay đắng của Argentina.

Không có những lời khiêu khích hay màn ăn mừng quá khích. Chỉ là cái ôm giữa hai thế hệ tài năng của bóng đá thế giới, giữa người vừa bước lên đỉnh cao và huyền thoại đã cống hiến gần hai thập kỷ cho World Cup. Dù khoác lên mình chiếc áo Tây Ban Nha và vừa góp công giúp đội nhà đánh bại Argentina để vô địch thế giới, Lamine Yamal vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Messi - thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ trên toàn cầu.

Hình ảnh ấy càng trở nên ý nghĩa khi nhớ lại mối nhân duyên đặc biệt giữa hai cái tên. Năm 2007, khi mới vài tháng tuổi, Lamine Yamal từng được Messi bế trên tay trong một buổi chụp ảnh từ thiện nổi tiếng của Barcelona. Bức ảnh ấy sau này lan truyền khắp thế giới và được xem như một "định mệnh" thú vị giữa hai thế hệ.

Gần 20 năm sau, họ không còn là em bé và chàng trai trẻ trong bức ảnh năm nào, mà đã đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận đấu lớn nhất hành tinh. Messi vẫn là thủ lĩnh của Argentina, còn Yamal trở thành biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Nếu Messi rời sân với nỗi tiếc nuối khi không thể bảo vệ chức vô địch World Cup, thì Yamal lại tận hưởng đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, chiến thắng không khiến cầu thủ trẻ quên đi sự tôn trọng dành cho đàn anh.

Trong bóng đá, thắng và thua chỉ kéo dài trong 90 hay 120 phút. Nhưng những khoảnh khắc của sự tôn trọng và tinh thần thể thao như cái ôm giữa Lamine Yamal và Lionel Messi sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau khi World Cup 2026 khép lại.