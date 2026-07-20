Thua cay đắng Tây Ban Nha, sao Argentina có hành động xấu xí, hành hung Gavi phải nhận thẻ đỏ dù trận đấu kết thúc

Trận chung kết hạ màn, cầu thủ Argentina Paredes vẫn dính thẻ đỏ vì quật ngã sao Tây Ban Nha.

Trận Chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha, chính thức biến Argentina thành nhà cựu vô địch. Tuy nhiên, dư âm của trận đại chiến không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đăng quang, mà còn kéo dài bằng một vết gợn lớn đến từ hành vi phi thể thao của tiền vệ Leandro Paredes ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Cụ thể, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, bầu không khí trên sân MetLife ban đầu khá yên bình khi cầu thủ hai bên không phát sinh xung đột nào quá lớn. Thế nhưng, camera truyền hình đã bất ngờ bắt trọn một khoảnh khắc gây sốc. Không rõ vì lý do gì, tiền vệ Leandro Paredes bên phía Argentina đã lao tới quật ngã số 9 Gavi – cầu thủ đang ngồi trên băng ghế dự bị của Tây Ban Nha. Hành vi bộc phát này không thể qua mắt được vị vua áo đen. Trọng tài chính đã ngay lập tức áp sát và rút một tấm thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền vệ mang áo số 5, bất chấp việc trận đấu đã hạ màn.

Paredes lao vào hành hung Gavi (Ảnh: Getty)

BHL và cầu thủ phải can ngăn (Ảnh: Getty)

Paredes dì mặt Gavi xuống đất (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: getty

Đáng chú ý, đây là một cái kết đã được dự báo trước đối với lối chơi bóng trên mức cần thiết của Paredes ở trận đấu này. Trước đó vào phút 52, anh đã phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Đến cuối hiệp hai, tiền vệ này suýt chút nữa đã phải đi tắm sớm sau pha phạm lỗi nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa. Ở thời điểm đó, có lẽ do vừa truất quyền thi đấu của một cầu thủ Argentina khác là Enzo Fernández, trọng tài chính đã quyết định "nương tay" và không rút thẻ vàng thứ hai cho Paredes.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp sau trận đấu không chỉ là dấu chấm hết đáng buồn cho giải đấu của cá nhân Paredes, mà còn làm xấu đi hình ảnh của nhà cựu vương trong ngày phải nhường lại ngai vàng thế giới cho bóng đá xứ sở Bò tót.