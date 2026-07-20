Cầu thủ Tây Ban Nha ôm mặt khóc, đồng loạt đổ gục trong khoảnh khắc ăn mừng nghẹn ngào của nhà vô địch World Cup 2026

Sau 120 phút căng thẳng, các cầu thủ Tây Ban Nha vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Người quỳ gối bật khóc, người nằm dài trên mặt cỏ, tất cả tạo nên những hình ảnh đáng nhớ nhất đêm đăng quang World Cup 2026.

Tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2026 cũng là thời khắc mọi cảm xúc bị dồn nén suốt hơn hai giờ đồng hồ được giải phóng. Sau chiến thắng tối thiểu trước Argentina nhờ pha lập công của Ferran Torres trong hiệp phụ, các cầu thủ Tây Ban Nha đồng loạt đổ gục xuống mặt cỏ sân MetLife.

Có người quỳ gối ôm mặt khóc nức nở. Có người dang hai tay nằm dài trên sân như không thể tin giấc mơ vô địch thế giới đã trở thành hiện thực. Sau hành trình đầy khắc nghiệt, La Roja cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup lần thứ hai trong lịch sử, sau chức vô địch năm 2010.

Ngay sau đó, những cái ôm siết chặt xuất hiện khắp mặt sân. Ferran Torres - người ghi bàn thắng quyết định - trở thành tâm điểm khi liên tục được đồng đội lao tới chúc mừng.

HLV Luis de la Fuente cũng không giấu được cảm xúc. Ông ôm chầm lấy các cộng sự rồi lần lượt bắt tay, ôm từng cầu thủ. Vị chiến lược gia 65 tuổi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cùng bóng đá Tây Ban Nha sau khi từng vô địch ở các cấp độ trẻ, Nations League, EURO và giờ là World Cup.

Trong khi đó, những ngôi sao như Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams hay Unai Simón đều nằm dài thở phào sau hành trình cảm xúc. Áp lực của trận chung kết với nhà đương kim vô địch Argentina khiến mọi cảm xúc bị nén lại cho tới khi trọng tài nổi hồi còi cuối cùng.

Khoảnh khắc đội trưởng nâng cao chiếc cúp vàng cũng đánh dấu sự trở lại của Tây Ban Nha trên đỉnh bóng đá thế giới sau 16 năm chờ đợi. Pháo giấy phủ kín sân, các cầu thủ khoác cờ Tổ quốc chạy khắp mặt cỏ để ăn mừng cùng hàng chục nghìn CĐV có mặt trên khán đài.

Bên kia chiến tuyến, sự đối lập hiện rõ khi các cầu thủ Argentina gục đầu thất vọng. Trong khi đó, những gương mặt áo đỏ chỉ còn lại nụ cười, nước mắt hạnh phúc và những cái ôm không dứt - khép lại một đêm lịch sử của bóng đá xứ sở bò tót.